Российский врач назвала главную ошибку худеющих

По мнению специалистки, «самая главная ошибка — терпеть, чтобы похудеть». В своем посте Волкова сравнила отношения женщины к своему организму со взаимоотношениями в семье.

«Периодически — полное взаимопонимание и согласие, а периодически — затяжная борьба. И когда вы начинаете худеть на любой диете с большим дефицитом энергии и калорий, то вы начинаете соревноваться в терпении со своим собственным организмом», — объяснила она.

По словам гинеколога, вес уйдет, но организм начнет сопротивляться. Сначала будет выводиться лишняя вода, а затем начнут сжигаться мышцы, и только потом — жир. При этом на грани истощения уровень энергии постепенно снизится, и тогда испортится настроение. Вследствие такого стресса худеющий человек начнет потреблять еще больше еды, чем до срыва.