Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+29° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
2 часа назад

Российский врач назвала главную ошибку худеющих

Lenta.ru

Российский акушер-гинеколог Екатерина Волкова назвала основную ошибку худеющих. Размышлениями на данную тему она поделилась в своем Telegram-канале.

Российский врач назвала главную ошибку худеющих
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению специалистки, «самая главная ошибка — терпеть, чтобы похудеть». В своем посте Волкова сравнила отношения женщины к своему организму со взаимоотношениями в семье.

«Периодически — полное взаимопонимание и согласие, а периодически — затяжная борьба. И когда вы начинаете худеть на любой диете с большим дефицитом энергии и калорий, то вы начинаете соревноваться в терпении со своим собственным организмом», — объяснила она.

По словам гинеколога, вес уйдет, но организм начнет сопротивляться. Сначала будет выводиться лишняя вода, а затем начнут сжигаться мышцы, и только потом — жир. При этом на грани истощения уровень энергии постепенно снизится, и тогда испортится настроение. Вследствие такого стресса худеющий человек начнет потреблять еще больше еды, чем до срыва.

«В результате вы получаете возвращение прежнего веса. Это примерно плюс 25 процентов от того, что вы потеряли. Математика простая. Сбросили 10 килограммов, прибавили 12,5», — пояснила доктор.

Здоровье,Екатерина Волкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители