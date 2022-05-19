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45 минут назад

Диетолог перечислила продукты, которые повышают аппетит

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

О продуктах-«раздражителях» изданию «Вечерняя Москва» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Диетолог перечислила продукты, которые повышают аппетит
Фото: unsplash.comunsplash.com

В первую очередь эксперт обратила внимание на овощи и фрукты с раздражающими кислотами в составе. Чеснок, лимон, кислые яблоки, имбирь могут заставить вас съесть в два раза больше, чем вы планировали.

Мы привыкли считать, что зеленые яблоки нужно есть для утоления голода, так как в них содержится хлорогеновая кислота. Но может случиться обратный эффект. Здесь все индивидуально.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Соломатина подчеркнула, что худеющим следует снизить потребление добавленного глутамата натрия и соли.

Даже запах жареного шашлыка побуждает нас съесть больше обычного. А колбасные изделия, фастфуд и чипсы напичканы этим усилителем вкуса. Я советую избегать этой соли и максимально сократить ее потребление.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Напитки тоже пробуждают аппетит. В частности, сладкая газировка и свежевыжатые соки. Причина – содержание углекислого газа, который раздражает слизистую желудка. Сахар в этих напитках провоцирует скачки уровня глюкозы, а инсулин перерабатывает ее в жир.

Ранее «Рамблер» рассказывал о женщине, которая отказалась от двух продуктов и похудела на 32 килограмма.

Здоровье,Елена Соломатина,
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