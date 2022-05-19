Диетолог перечислила продукты, которые повышают аппетит

О продуктах-«раздражителях» изданию «Вечерняя Москва» рассказала диетолог Елена Соломатина.
В первую очередь эксперт обратила внимание на овощи и фрукты с раздражающими кислотами в составе. Чеснок, лимон, кислые яблоки, имбирь могут заставить вас съесть в два раза больше, чем вы планировали.
Соломатина подчеркнула, что худеющим следует снизить потребление добавленного глутамата натрия и соли.
Напитки тоже пробуждают аппетит. В частности, сладкая газировка и свежевыжатые соки. Причина – содержание углекислого газа, который раздражает слизистую желудка. Сахар в этих напитках провоцирует скачки уровня глюкозы, а инсулин перерабатывает ее в жир.
Ранее «Рамблер» рассказывал о женщине, которая отказалась от двух продуктов и похудела на 32 килограмма.