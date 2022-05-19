Диетолог перечислила продукты, которые повышают аппетит

О продуктах-«раздражителях» изданию «Вечерняя Москва» рассказала диетолог Елена Соломатина.

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В первую очередь эксперт обратила внимание на овощи и фрукты с раздражающими кислотами в составе. Чеснок, лимон, кислые яблоки, имбирь могут заставить вас съесть в два раза больше, чем вы планировали.

Мы привыкли считать, что зеленые яблоки нужно есть для утоления голода, так как в них содержится хлорогеновая кислота. Но может случиться обратный эффект. Здесь все индивидуально. Елена Соломатина Врач-диетолог

Соломатина подчеркнула, что худеющим следует снизить потребление добавленного глутамата натрия и соли.

Даже запах жареного шашлыка побуждает нас съесть больше обычного. А колбасные изделия, фастфуд и чипсы напичканы этим усилителем вкуса. Я советую избегать этой соли и максимально сократить ее потребление. Елена Соломатина Врач-диетолог

Напитки тоже пробуждают аппетит. В частности, сладкая газировка и свежевыжатые соки. Причина – содержание углекислого газа, который раздражает слизистую желудка. Сахар в этих напитках провоцирует скачки уровня глюкозы, а инсулин перерабатывает ее в жир.