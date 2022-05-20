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4 часа назад

Эксперт объяснил тягу к сладкому и мучному

runews24.ru

Кандидат биологических наук, нутрициолог Александр Мирошников в интервью «Москва 24» рассказал о том, почему у человека возникает тяга к мучному, сладкому или соленому. По мнению эксперта, такая тяга может сигнализировать о нехватке определенных микроэлементов в организме.

Эксперт объяснил тягу к сладкому и мучному
Фото: runews24.rurunews24.ru

В случае нехватки магния, человек всегда будет хотеть скушать сладкое. В таком случае можно перекусить кешью или миндалем, что позволит восполнить дефицит вещества. Любовь к сдобе может свидетельствовать о нехватке хрома в организме. Его дефицит можно восполнить за счет употребления морепродуктов.

Если организм активно теряет натрий, например, при занятиях спортом, человека начинает тянуть скушать соленое. В таком случае стоит пить негазированную минеральную воду. Тяга к острой пище свидетельствует о проблемах с щитовидной железой.

Здоровье,
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