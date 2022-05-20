Диетолог назвал ритуалы, которые помогают худеть

Если каждый день соблюдать определенные ритуалы, можно эффективнее сбросить лишний вес. Об этом рассказала врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.

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«Отличным ритуалом будет с утра натощак выпивать один-два стакана воды. Два стакана воды натощак – ровно столько воды мы теряем за ночь с выдыхаемым воздухом», – отметила Тихомирова.

Врач посоветовала принимать контрастный душ – по очереди обливаться прохладной, а затем теплой водой, чтобы привести тело в тонус. Это помогает организму вырабатывать гормоны и снижать аппетит. Вечером Тихомирова советует принимать ванну с морской солью – обязательно с содержанием магния.

Это вещество может благоприятно сказаться на нервной системе. По ее словам, после ужина следует прогуляться или заняться любой другой физической активностью, пишет газета «Известия».