Диетолог назвал ритуалы, которые помогают худеть

Если каждый день соблюдать определенные ритуалы, можно эффективнее сбросить лишний вес. Об этом рассказала врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.
«Отличным ритуалом будет с утра натощак выпивать один-два стакана воды. Два стакана воды натощак – ровно столько воды мы теряем за ночь с выдыхаемым воздухом», – отметила Тихомирова.
Врач посоветовала принимать контрастный душ – по очереди обливаться прохладной, а затем теплой водой, чтобы привести тело в тонус. Это помогает организму вырабатывать гормоны и снижать аппетит. Вечером Тихомирова советует принимать ванну с морской солью – обязательно с содержанием магния.
Это вещество может благоприятно сказаться на нервной системе. По ее словам, после ужина следует прогуляться или заняться любой другой физической активностью, пишет газета «Известия».
Ранее «ФедералПресс» публиковал слова другого диетолога Зухры Павловой, которая рассказала, как есть сладкое и не набирать лишние килограммы.Также «Федеральное агентство новостей» сообщало о привычках в питании, которые, по мнению диетолога Лекси Эндкикотт, продлевают жизнь. Врач рассказала, что чаще всего едят долгожители.