Топ-8 приложений для похудения, которые помогут быстро прийти в форму

Сначала мы дружно худеем к лету, а потом мечтаем сбросить вес до Нового года. Между этими двумя глобальными целями есть промежуточные: постройнеть к отпуску, дню рождения, свадьбе и так далее. Но к идеалу, как известно, можно стремиться вечно. Особенно если действовать наугад. На самом деле можно серьезно облегчить себе жизнь и приблизиться к своей цели, если знать, что делать. А помочь в этом могут специальные приложения для похудения. О лучших из них рассказывает «Рамблер».

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SOTKA: 100-дневный воркаут

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Идеально подходит для тех, кто давно или вообще никогда не занимался спортом. Уровень нагрузки распределен так, что новичку будет легко влиться в процесс. С каждым днем упражнения усложняются, последовательно раскрывается техника упражнений, а кроме того отдельное внимание уделено теме питания. Это приложение за 100 дней позволит обрести свою лучшую форму, приучит к регулярным упражнениям. Упражнения можно выполнять дома или на спортивной площадке, которая есть в ближайшем дворе.

Nike Training Club

Многие производители спортивной одежды и аксессуаров разработали собственные приложения, в которых предлагают воспользоваться различными тренировками в зависимости от целей и уровня спортивной подготовки. В этом приложении собрано более 185 упражнений. Также можно выбрать одну из программ, которые были разработаны с участием мировых экспертов. Во-первых, можно выбрать уровень подготовки, а во-вторых, — продолжительность тренировки.

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Даже если у вас есть всего пять минут, их можно провести с пользой для здоровья. Кроме того, в приложении можно найти различные материалы на тему фитнеса. Но есть и минус. Приложение прилично весит, нужно позаботиться о том, чтобы в памяти смартфона было достаточно свободного места.

Lifesum

Это приложение поможет всем тем, кто поставил своей целью разобраться в питании. Пользователь может выбрать одну из диет, которая может показаться ему вполне подходящей. А кроме того, с помощью приложения можно контролировать, сколько белков, жиров, углеводов и калорий вы потребили.

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Зная эти данные, можно скорректировать питание таким образом, чтобы достичь впечатляющих результатов. Также приложение позволяет отслеживать параметры тела: вес и объемы. Есть и платные функции: например, синхронизация с другими приложениям, ежедневные рекомендации, отслеживание чистых углеводов и другое.

YAZIO

Приложение позволяет составить индивидуальный план по потере веса и отслеживать прогресс. В таблице калорийности представлено более двух миллионов продуктов, найти которые можно, отсканировав штрих-код. Дневник питания позволяет копировать записи на любую другую дату. Кроме того, приложение может синхронизироваться с другими. В платной версии функционал расширен и нет рекламы.

FatSecret

Одно из самых популярных приложений в России и мире. Оно позволяет вести дневник питания, добавлять новые блюда с указанной калорийностью. Кроме того, оно синхронизируется с другими полезными приложениями, установленными на вашем смартфоне. Приложение «узнает» продукты по штрих-коду и фотографии. В специальном журнале можно отслеживать прогресс и ставить новые цели. В числе функций, доступных в платной версии, — трекер воды и полезные советы.

MyFitnessPal

Еще одно популярное приложение среди активно худеющих и только собирающихся ими стать. Оно помогает планировать питание, в базу включены более шести миллионов продуктов и блюд. В дневнике питания можно сохранять все приемы пищи, смотреть статистику по калорийности и распределению питательных веществ. В платной версии нет рекламы, а есть удобная панель управления и возможность выгружать данные в формате CSV-файлов.

Dine4Fit

Это приложение позволяет ежедневно контролировать свой рацион, причем не только калории и макронутриенты, но и объем выпитой воды. Кроме того, можно узнать сколько калорий за день было потрачено, также есть информация о гликемическом индексе продуктов. В приложении можно найти массу полезных советов по выбору и хранению продуктов. В платную версию включены разнообразные рецепты интересных и полезных блюд, а также нет рекламы.

7 минут йоги

Это приложение подходит для начинающих, а также для тех, у кого почти никогда не находится времени на себя. Достаточно найти ровно семь минут, чтобы позаниматься. Самое сложное во всех тренировках — это выполнять их регулярно, одновременно это главное условие достижения результата.

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