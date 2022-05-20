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3 часа назад

Диетолог назвала полезные для сердца фрукты и ягоды

Вечерняя Москва

Врач-диетолог Наталия Герасимова рассказала, какие ягоды и фрукты полезны для сердца.

Диетолог назвала полезные для сердца фрукты и ягоды
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она отметила, что летом нужно обязательно употреблять ягоды и фрукты, они заменят дорогостоящие витаминные комплексы.

"Нужно есть свежие овощи и фрукты, акцент можно сделать на абрикосах — в них много калия, который укрепляет сердце. В темном винограде содержится такое вещество, как ресвератрол, оно обладает кардиопротективным действием",

— отметила она в комментарии «МИР 24».

Кроме того, врач советует есть ягоды, в основном чернику. Она полезна для зрения, но также ее пигменты обладают многофункциональными свойствами, в том числе полезны для сосудов сердца.

Еще один суперфуд, который стоит включить в рацион, — черная смородина. В масле семечек черной смородины содержатся жирные кислоты определенного состава, необходимого для организма. Также в составе ягоды есть антиоксиданты, которые улучшают состояние сосудов. Фиолетовый пигмент часто связан с антиоксидантной пользой, это касается голубики, красной капусты, баклажанов.

Употребление клюквы повышает уровень кислорода в мозге и уменьшает потерю памяти. Об этом свидетельствуют результаты исследования Университета Восточной Англии.

Здоровье,Наталия Герасимова,
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