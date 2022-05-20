Названы витамины для выработки гормона счастья

Нутрициологи Ксения Пустовая и Елена Ефимова в беседе с «Лентой.ру» рассказали о витаминах для выработки гормона счастья серотонина. Лучше всего, по словам экспертов, снижают уровень стресса витамины В и D.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В России вырос спрос на антидепрессанты. За первую неделю марта их продали на 525 миллионов рублей, что почти в четыре раза больше, чем в 2021-м, отметила Ефимова. Это, по ее мнению, говорит о возрастающем общем уровне тревожности.

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Людям в стрессе и депрессии не хватает гормона счастья серотонина, влияющего на настроение, аппетит, сон и настроение, отмечают диетологи и нутрициологи.

«Из-за стресса у людей снижается уровень серотонина, а из-за этого могут развиться депрессия и тревожность, возникнуть бессонница и увеличиться вес (приводит к углеводной зависимости). И это только часть возможных проблем. Даже частые головные и костно-мышечные боли могут говорить о пониженном серотонине»,

— уточнила Ефимова.

Специалист для повышения уровня гормона счастья советует пить витамины.

«5-Гидрокситриптофан, или 5-HTP — это аминокислота, которая в головном мозге преобразуется в химическое вещество, которое называется серотонин, — уточнила Ефимова. — Витамин выступает в качестве натурального растительного антидепрессанта, способствует снижению остроты тревожных состояний и, как следствие, предотвращает рецидивы панических атак, нивелирует повышенную раздражительность, невроз, депрессию».

Также из добавок для снижения стресса подходят Магний В6, мелатонин, добавила эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Нутрициолог, основатель Центра дистанционного образования «Школа диетологов», социального проекта «Здоровое поколение» Ксения Пустовая добавила, что в период депрессий необходим витамин С, фолиевая кислота (витамин В9), витамин Е (жирорастворимый антиоксидант).

«Дефицит витамина Е приводит к неврологическим нарушениям и нарушениям памяти, — отметила Пустовая. — Эффективной антиоксидантной защитой мозга от перекисного повреждения, в том числе при нервно-эмоциональных стрессах и перегрузках, служит убихинол».

Нутрициолог посоветовала для снижения стресса пить витамины групп В и D, а также магний, калий, цинк, селен.

Нутрициологи отмечают, что правильно подобранные витамины способствуют увеличению выработки антидепрессивных нейротрансмиттеров — серотонина и/или дофамина, а также улучшают самочувствие и повышают мотивацию, снимают нервное напряжение, помогают быстрее восстановиться нервной системе от чрезмерных нагрузок.