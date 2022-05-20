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52 минуты назад

3 действенных способа, которые помогут избавиться от токсикоза

Letidor.ru

Беременные женщины часто страдают особенно формой отравления организма – токсикозом. Патология сопровождается подташниваем и рвотой. Эта патология проявляется широким набором симптомов. Как снизить неприятные ощущения без лекарств, читайте в нашей новости.

3 действенных способа, которые помогут избавиться от токсикоза
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-гинеколог Оксана Богдашевская рассказала на свей странице «ВКонтакте» о том, как можно уменьшить проявления токсикоза не прибегая к лекарственным препаратам. Специалист рекомендует завтракать в постели. Подойдут небольшие бутерброды, орехи или печенье.

Больше пейте. Рвота приводит к обезвоживанию. Достаточный̆ питьевой̆ режим (пьем часто, но понемногу) облегчает работу организма. Пусть это будет негазированная вода, зеленый̆ или имбирный̆ чай.

— Оксана Богдашевкая, врач-гинеколог.

Врач также рекомендует избегать ярко выраженных запахов, принимать поливитамины еще во время планирования беременности и питаться часто, но небольшими порциями.

Здоровье,
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