3 действенных способа, которые помогут избавиться от токсикоза

Беременные женщины часто страдают особенно формой отравления организма – токсикозом. Патология сопровождается подташниваем и рвотой. Эта патология проявляется широким набором симптомов. Как снизить неприятные ощущения без лекарств, читайте в нашей новости.

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Врач-гинеколог Оксана Богдашевская рассказала на свей странице «ВКонтакте» о том, как можно уменьшить проявления токсикоза не прибегая к лекарственным препаратам. Специалист рекомендует завтракать в постели. Подойдут небольшие бутерброды, орехи или печенье.

Больше пейте. Рвота приводит к обезвоживанию. Достаточный̆ питьевой̆ режим (пьем часто, но понемногу) облегчает работу организма. Пусть это будет негазированная вода, зеленый̆ или имбирный̆ чай.

— Оксана Богдашевкая, врач-гинеколог.