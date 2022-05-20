Названа неожиданная причина ожирения

Более 40 ученых в своих статьях назвали химические вещества, загрязняющие окружающую среду, причиной ожирения людей. О неожиданном влиянии выбросов говорится в публикации медицинского журнала Biochemical Pharmacology, сообщает The Guardian .

Исследователи выявили около 50 химических веществ, которые оказывают влияние на состояние человеческого тела. В списке оказались Бисфенол А, фталат, пластиковые добавки, пестициды, вещества, загрязняющие воздух и другие. Подобные соединения получили название обесогены. Они могут содержаться в воде, пыли, упаковке продуктов питания, средствах личной гигиены, бытовых вещах и чистящая средствах.