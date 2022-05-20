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30 минут назад

Названа неожиданная причина ожирения

Lenta.ru

Более 40 ученых в своих статьях назвали химические вещества, загрязняющие окружающую среду, причиной ожирения людей. О неожиданном влиянии выбросов говорится в публикации медицинского журнала Biochemical Pharmacology, сообщает The Guardian.

Названа неожиданная причина ожирения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исследователи выявили около 50 химических веществ, которые оказывают влияние на состояние человеческого тела. В списке оказались Бисфенол А, фталат, пластиковые добавки, пестициды, вещества, загрязняющие воздух и другие. Подобные соединения получили название обесогены. Они могут содержаться в воде, пыли, упаковке продуктов питания, средствах личной гигиены, бытовых вещах и чистящая средствах.

Согласно ученым, обесогены нарушают «метаболический термостат» организма, изменяя размер жировых клеток и влияя на сигналы, которые помогают людям понимать, когда они сыты.

«Оказывается, химические вещества, выбрасываемые в окружающую среду, имеют эти побочные эффекты. Они заставляют клетки делать то, что те в противном случае не сделали бы. Одна из этих вещей — отложение жира»,

— заявил американский эндокринолог, профессор педиатрии в отделе эндокринологии в университете Калифорнии Роберт Ластиг.

Здоровье,
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