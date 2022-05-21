Гидрометцентр предупредил россиян об «опасном солнце»

В некоторых регионах России ожидается «опасное солнце», связанное с повышенным уровнем ультрафиолетового излучения. Об этом в разговоре с ТАСС предупредила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
«Даже несмотря на прохладную погоду, нужно быть уже осторожным на солнце. Индекс ультрафиолета не связан с температурой», — пояснила синоптик. По ее словам, «опасное солнце» ожидается в том числе и в Центральном федеральном округе.
Стандарт ультрафиолетового индекса разработан Всемирной организацией здравоохранения, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Опасность солнца измеряется по шкале от одной до 12 единиц. Если индекс ультрафиолета превышает четыре единицы, в полуденные часы следует избегать солнца. Прежде всего интенсивное излучение опасно для кожи и глаз.