Памятка "Как уберечь ребенка от выпадения из окна"

Следственное управление СК России по Республике Карелия обеспокоено, что ежегодно с началом теплого периода учащаются случаи травмирования или гибели детей при выпадении из окон!

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Как правило, во всех случаях дети сами забираются на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадают из окна вместе с ней.

При этом, подавляющее большинство несчастных случаев при выпадении детей из окон происходили из-за недостатка контроля взрослыми за поведением детей, беспечностью родных и близких, забывающих закрывать окна, отсутствием на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильной расстановкой мебели, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, и наличие москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.

Безопасность ребёнка напрямую зависит от осторожности и ответственности взрослых.

Сейчас москитные сетки устанавливают практически на каждое окно. Но родители явно переоценивают их «защитные» свойства. При слабом надавливании вес ребенка они не выдерживают.

Мы обращаем внимание на необходимость соблюдения определенных правил:

1. Поскольку в большинстве случаев выпадения из окон происходят тогда, когда дети остаются без присмотра, никогда не оставляйте маленьких детей одних.

2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог свободно залезть на подоконник.

3. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не являются средством защиты детей от выпадений! Напротив — вызывают у ребенка иллюзию безопасности. Дети опираются как на окно, так и на нее, после чего выпадают вместе с сеткой.

4. Установите на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров.