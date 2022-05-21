Средства, которые лечат головную боль и помогают похудеть

Зверобой часто применяется в фитотерапии и альтернативной медицине, пишет Türkiye. Растение славится своей пользой для организма и растет повсеместно. Так чем же хорош зверобой, чем полезно масло из него, и как оно используется?

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В Турции зверобой известен под разными названиями и очень часто используется масло этого растения. Применяется это средство от самых разных недугов, начиная от кожных проблем и заканчивая проблемами с пищеварением.

Специалист отделения питания и диетологии Бетюль Мерд рассказала, что масло зверобоя лечит солнечные ожоги, раны, поверхностные синяки на коже. Из желудочно-кишечных проблем эффективным является при лечении язвы. Используется при пролежнях у лежачих больных.

Зверобой известен с давних времен, как болеутоляющее и ранозаживляющее средство. В народной медицине используется в качестве средства от головных болей, а также при менопаузе, и таких неврологических расстройствах, как ригидность затылочных мышц, заболевания спинного мозга, спинальный стеноз, раздражение в области позвоночника.

Турецкое издание пишет о том, что несмотря на широкое применение растительного средства, его не стоит использовать при лечении тяжелых заболеваний. Спорным с точки зрения этики представляется использование таких растительных средств для онкобольных, учитывая, что это отсрочит основное лечение, способное сохранить им жизнь.