Раскрыт способ, как избавиться от жира на животе без спортзала

Необязательно посещать спортзал, чтобы избавиться от жира на животе и обзавестись стройной талией. Об этом сообщила эндокринолог Зухра Павлова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

"Вы можете бегать, плавать, отжиматься, приседать (если колени позволяют). Все, что хотите, ничего сложного в этом нет. Главное — 45 минут в день одним массивом",

— рассказала она.

Павлова подчеркивает, что для таких базовых упражнений совсем не нужен абонемент в спортзал, все это можно делать самостоятельно. Ежедневные занятия физкультурой и правильное питание помогут избавиться от жира.