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37 минут назад

Эндокринолог раскрыла, как избавиться от жира на животе без спортзала

Вечерняя Москва

Необязательно посещать спортзал, чтобы избавиться от жира на животе и обзавестись стройной талией. Об этом сообщила эндокринолог Зухра Павлова.

Раскрыт способ, как избавиться от жира на животе без спортзала
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Вы можете бегать, плавать, отжиматься, приседать (если колени позволяют). Все, что хотите, ничего сложного в этом нет. Главное — 45 минут в день одним массивом",

— рассказала она.

Павлова подчеркивает, что для таких базовых упражнений совсем не нужен абонемент в спортзал, все это можно делать самостоятельно. Ежедневные занятия физкультурой и правильное питание помогут избавиться от жира.

Тем людям, которые вынуждены работать за компьютером, следует вставать и немного ходить раз в час. Так, например, можно сделать несколько отжиманий от подоконника или стены. Также обязательно пить достаточно воды, передает слова эндокринолога ФАН.

Здоровье,
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