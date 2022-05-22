Россияне назвали популярные способы борьбы со стрессом

Аналитики цифрового медицинского сервиса совместно с онлайн-ритейлером изучили отношение россиян к стрессу и способы преодоления высоких эмоциональных нагрузок. По данным опроса среди 1459 респондентов, лишь 9,6% россиян не верят в стресс. А самыми доступными средствами для улучшения настроения почти треть (31,3%) опрошенных считают сладкое. Еще 17,3% отметили, что справиться с эмоционально-нестабильным состоянием им помогают психологи.

Больше половины (52%) россиян верят, что сладкое улучшает настроение. Интерес к категории снеков и сладостей за прошедший месяц увеличился на 12%. Абсолютным фаворитом стали глазированные сырки. Этот продукт присутствовал в каждом седьмом заказе со сладостями. Лидерами продаж в Самокате также стали шоколадные батончики, творожки, молочный шоколад, печенье, мороженое, пирожные, десерты и мармелад. В 13 раз реже пользователи делали выбор в пользу меда, орехов, сухофруктов и горького шоколада. Чаще всего шоколад и снеки в корзину добавляют жители Саратова. В этом городе спрос на категорию кондитерских изделий вырос сразу на 48%. Возрос интерес к сладостям в апреле и в Краснодаре (+16%), Новосибирске (+16%) и Ростове-на-Дону (+14%).

«Шоколадки и конфеты — углеводные продукты. Они помогают организму вырабатывать серотонин (гормон счастья). Отличной аналогией сладкому могут стать овощи или фрукты в виде чипсов или снеков. Если хочется именно шоколада, стоит обратить внимание на горький с содержанием какао не менее 60%»,

— консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» врач диетолог Александр Андреев.