Врач назвала лучшее время для завтрака

О том, когда лучше завтракать и почему нельзя пропускать этот прием пищи, «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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Завтракать следует через полчаса-час после пробуждения, считает эксперт.

Завтрак должен быть обязательно, потому что именно утром у большинства людей запускаются обменные процессы. И дальше этот завтрак будет влиять на обменные процессы в течение всего дня. Елена Соломатина Врач-диетолог

Однако если вы, проснувшись, ощущаете сильное чувство голода, то положенное время можно и не выжидать, отметила эксперт.

Также врач рекомендовала блюда, которые полезно есть на завтрак. В этот список вошли цельнозерновые каши в комбинации с белковой пищей (творогом, нежирным сыром), а также бутерброды из ржаного хлеба с овощами и мясом.