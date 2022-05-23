Врач назвала лучшее время для завтрака

О том, когда лучше завтракать и почему нельзя пропускать этот прием пищи, «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Завтракать следует через полчаса-час после пробуждения, считает эксперт.
Однако если вы, проснувшись, ощущаете сильное чувство голода, то положенное время можно и не выжидать, отметила эксперт.
Также врач рекомендовала блюда, которые полезно есть на завтрак. В этот список вошли цельнозерновые каши в комбинации с белковой пищей (творогом, нежирным сыром), а также бутерброды из ржаного хлеба с овощами и мясом.
Ранее «Рамблер» рассказал о рецепте быстрого завтрака для тех, кому надоели обычные бутерброды.