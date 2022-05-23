Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
56 минут назад

Врач назвала лучшее время для завтрака

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

О том, когда лучше завтракать и почему нельзя пропускать этот прием пищи, «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Врач назвала лучшее время для завтрака
Фото: unsplash.comunsplash.com

Завтракать следует через полчаса-час после пробуждения, считает эксперт.

Завтрак должен быть обязательно, потому что именно утром у большинства людей запускаются обменные процессы. И дальше этот завтрак будет влиять на обменные процессы в течение всего дня.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Однако если вы, проснувшись, ощущаете сильное чувство голода, то положенное время можно и не выжидать, отметила эксперт.

Также врач рекомендовала блюда, которые полезно есть на завтрак. В этот список вошли цельнозерновые каши в комбинации с белковой пищей (творогом, нежирным сыром), а также бутерброды из ржаного хлеба с овощами и мясом.

Ранее «Рамблер» рассказал о рецепте быстрого завтрака для тех, кому надоели обычные бутерброды.

Здоровье,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители