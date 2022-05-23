7 неочевидных признаков того, что вам не надо худеть

Почему нам не приходит в голову, что мы можем вырасти на 10 см? Или уменьшить размер стопы с 39 до 35? А вот безвозвратно похудеть на 10-15 кг - легко! Однако легко только подумать, на деле же добиться этого невероятно сложно (а подчас невозможно). Так, может, вовсе не стоит истязать себя диетами? Давай вместе разберемся, нужно тебе худеть или нет.

Фото: Pixabay Pixabay

1. У вас мало времени и много дел

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Если ты вся в работе и домашних хлопотах, лучше отбросить всякие мысли о диете. Как только ты начнешь ограничивать себя в чем-то (а мы помним, что у тебя и без того масса дел, чтобы составлять для себя отдельное меню и готовить по нему), организм впадет в недоумение и начнет адаптироваться под новые "стандарты". Иными словами, есть ты будешь меньше, а вес остановится.

2. Вы являетесь представительницей 35+

Если ты уже вступила в этот превосходный возраст (когда ты все еще хороша собой, но при этом еще и мудра), то думать о похудении не следует. Вспомни, что происходит с кожей у похудевших частей тела - она обвисает, становится дряблой. То же самое ждет и твое лицо. Фразу "сзади пионерка, спереди пенсионерка" придумали не зря.

3. Вещи с чужого плеча

Перспектива полной смены гардероба должна остановить тебя от похудения раз и навсегда. Обновка - это всегда хорошо. Но только представь, что тебе придется менять абсолютно всё. И ты уже не наденешь свои любимые джинсы. А тот винтажный пиджак, который сводил с ума окружающих, будет висеть на тебе, как на вешалке.

4. Вы готовитесь стать мамой

Мало кому придет в голову худеть во время беременности. Но и до зачатия ограничивать себя в еде не стоит. Жировая ткань тесно связана с гормональной активностью организма. При ее недостатке происходит сбой в ритме овуляции (если ты уже когда-то пыталась быстро похудеть, то, скорее всего, помнишь про проблемы с менструацией).

5. Не хватает скинуть всего чуть-чуть

Наш вес биологически предопределен. Организм сам понимает, каким он должен быть. Ученые это называют set point - точкой равновесия. Иными словами, если ты в "спокойном состоянии" весишь 60 кг (плюс-минус пара кг), то мечтать о 55 кг не следует. Иначе придется бороться со своим организмом всю жизнь. А это - постоянный стресс.

6. Новый роман

Если под влиянием эндорфинов ты худеешь сама по себе (не хочешь есть, но не чувствуешь голода) - хорошо. Но если ты решила намеренно похудеть, чтобы удержать нового партнера, это только навредит вашим будущим отношениям. Во-первых, редкий мужчина любит, когда его спутница считает калории и не может расслабиться за ужином, а во-вторых, отсутствие пищевого "наркотика" сделает тебя раздражительной и может разрушить зарождающийся роман.

7. У вас все хорошо