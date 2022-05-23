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3 часа назад

Трихологи предупредили россиян о вреде мытья головы холодной водой

Lenta.ruиещё 1

Трихологи предупредили россиян о вреде мытья головы холодной водой. Комментарии экспертов приводит издание «Доктор Питер».

Трихологи предупредили россиян о вреде мытья головы холодной водой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач-трихолог Татьяна Качанова заявила, что холодная вода не вредит волосам. Однако, по ее словам, все современные косметические средства работают эффективно именно в теплой воде.

«Без ее воздействия ваши волосы будут плохо промываться, а значит, на них будут оставаться частички косметического средства. Кожа головы может начать шелушиться, появится дискомфорт, а в итоге все это приведет к утрате блеска волос, и голова будет казаться неухоженной», — сообщила доктор.

Дерматолог Светлана Леденцова, в свою очередь, отметила, что мытье волос слишком холодной водой в течение длительного времени может вызывать спазм сосудов и спровоцировать появление головной боли. Врач предупредила, что по данной причине людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, противопоказано купаться в воде низкой температуры.

В заключение специалистки порекомендовали чередовать использование умеренно горячей и холодной воды.

«Дело в том, что горячая вода открывает поры и эффективно убирает загрязнения, а холодная — закрывает и делает волосы более гладкими», — пояснили они.

Здоровье,
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