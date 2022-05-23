Трихологи предупредили россиян о вреде мытья головы холодной водой

«Без ее воздействия ваши волосы будут плохо промываться, а значит, на них будут оставаться частички косметического средства. Кожа головы может начать шелушиться, появится дискомфорт, а в итоге все это приведет к утрате блеска волос, и голова будет казаться неухоженной», — сообщила доктор.