Диетолог назвала два типа людей с лишним весом

«Как правило, мясоедов привлекает не сам по себе вкус чистого мяса, а вкус различных добавок, которые содержатся в мясных деликатесах»,

Юлия Бурякова отметила, что такие люди зависимы от соленого, острого, копченого. В их любимой еде много трансжиров и вредных консервантов, они часто грешат сосисками, колбасами, фастфудом и другой вредной пищей. По словам эксперта, таких пациентов настраивать на правильное питание гораздо сложнее, чем сладкоежек. Диетолог отметила, что важно получать удовольствие от еды в любой ситуации, передает «Тульская служба новостей».