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1 час назад

Диетолог назвала два типа людей с лишним весом

РИА "ФедералПресс"

Выделяют два типа людей с лишним весом – «мясоеды» и «сладкоежки». Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова рассказала, почему любители мяса набирают вес.

Диетолог назвала два типа людей с лишним весом
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Как правило, мясоедов привлекает не сам по себе вкус чистого мяса, а вкус различных добавок, которые содержатся в мясных деликатесах»,

– сказала эксперт.

Юлия Бурякова отметила, что такие люди зависимы от соленого, острого, копченого. В их любимой еде много трансжиров и вредных консервантов, они часто грешат сосисками, колбасами, фастфудом и другой вредной пищей. По словам эксперта, таких пациентов настраивать на правильное питание гораздо сложнее, чем сладкоежек. Диетолог отметила, что важно получать удовольствие от еды в любой ситуации, передает «Тульская служба новостей».

«Даже если питание корректируется, нужно добиться, чтобы здоровая пища нам нравилась. Для этого на помощь придут натуральные усилители вкуса – овощи, специи. В таком случае мы сможем обойтись без усилителей вкуса, поскольку вкус будет ярким и насыщенным»,

– подчеркнула Бурякова.

Здоровье,
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