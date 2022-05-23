Диетолог назвала два типа людей с лишним весом

Выделяют два типа людей с лишним весом – «мясоеды» и «сладкоежки». Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова рассказала, почему любители мяса набирают вес.
«Как правило, мясоедов привлекает не сам по себе вкус чистого мяса, а вкус различных добавок, которые содержатся в мясных деликатесах»,
– сказала эксперт.
Юлия Бурякова отметила, что такие люди зависимы от соленого, острого, копченого. В их любимой еде много трансжиров и вредных консервантов, они часто грешат сосисками, колбасами, фастфудом и другой вредной пищей. По словам эксперта, таких пациентов настраивать на правильное питание гораздо сложнее, чем сладкоежек. Диетолог отметила, что важно получать удовольствие от еды в любой ситуации, передает «Тульская служба новостей».
«Даже если питание корректируется, нужно добиться, чтобы здоровая пища нам нравилась. Для этого на помощь придут натуральные усилители вкуса – овощи, специи. В таком случае мы сможем обойтись без усилителей вкуса, поскольку вкус будет ярким и насыщенным»,
– подчеркнула Бурякова.