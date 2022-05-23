Россиянам раскрыли способ не набрать вес снова после диеты

«Эксперимент длился год. В течение 12 недель участники обеих групп съедали в день не больше 800 килокалорий, и за это время каждый человек похудел в среднем на 16,5 килограмма (около 10 процентов веса), — поделилась деталями эксперимента эндокринолог. — Затем первая группа еще неделю жила на низкокалорийной диете, а потом вернулась к своему обычному питанию. А вторая разгружалась еще шесть недель, формируя привычку есть мало. В итоге участники первой группы набрали в среднем по 8,2 килограмма, а второй — всего по четыре килограмма».