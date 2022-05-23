Как носить каблуки и не навредить ногам: советы ортопеда

Некоторые события требуют особенного подхода к созданию образа, например, поиска идеальных туфель на каблуке. Многие женщины сегодня предпочитают делать выбор в пользу крутых кед, которые часто отлично заменяют классические туфли, и тем не менее полностью отказаться от обуви на каблуке сегодня очень трудно. Чтобы каждый выход в подобной обуви не причинял вам дискомфорт, мы собрали для вас несколько полезных рекомендаций, на которые опираемся сами.
Выходить на важное мероприятие в совершенно новых туфлях — большая ошибка. Жесткие края туфель очень быстро разрежут нежную кожу на ногах или же вы просто получите неприятные мозоли и впечатление о вечере смажется. Чтобы не допустить неприятностей, потратьте несколько дней, чтобы разносить новые туфли, надев на ноги махровые носки. Ходите в дому в туфлях и носках пару часов в день и к моменту самого мероприятия у вас уже не будет опасений, что туфли вдруг натрут.
Кто сказал, что изящные вечерние туфли должны быть обязательно на высоченной шпильке? Сегодня слишком высокий каблук уже не так популярен и просто неудобен. Небольшой каблук также послужит отличным завершением образа с вечерним платьем или брючным костюмом, при этом ваши колени и другие суставы скажут вам спасибо.
Ортопеды в один голос говорят, что обувь обязательно должна быть сделана из натуральных и качественных материалов. Лучше всего сделать выбор в пользу обуви из натуральной кожи. Во-первых, такая обувь прослужит вам куда дольше, а во-вторых, меньше вероятности, что натуральный материал деформирует стопу.
Слишком маленький или большие туфли на каблуке не только неудобны, но и могут нанести большой вред. Так, вы не только передавливаете стопу в узких маленьких туфлях, но и неправильно распределяете нагрузку, если обувь слишком свободная, да и зазор между пяткой и обувью выглядит, мягко говоря, странно. Всегда ищем обувь точно по размеру.