Как носить каблуки и не навредить ногам: советы ортопеда

Некоторые события требуют особенного подхода к созданию образа, например, поиска идеальных туфель на каблуке. Многие женщины сегодня предпочитают делать выбор в пользу крутых кед, которые часто отлично заменяют классические туфли, и тем не менее полностью отказаться от обуви на каблуке сегодня очень трудно. Чтобы каждый выход в подобной обуви не причинял вам дискомфорт, мы собрали для вас несколько полезных рекомендаций, на которые опираемся сами.

Разнашиваем

Выходить на важное мероприятие в совершенно новых туфлях — большая ошибка. Жесткие края туфель очень быстро разрежут нежную кожу на ногах или же вы просто получите неприятные мозоли и впечатление о вечере смажется. Чтобы не допустить неприятностей, потратьте несколько дней, чтобы разносить новые туфли, надев на ноги махровые носки. Ходите в дому в туфлях и носках пару часов в день и к моменту самого мероприятия у вас уже не будет опасений, что туфли вдруг натрут.

Не так высоко!

Кто сказал, что изящные вечерние туфли должны быть обязательно на высоченной шпильке? Сегодня слишком высокий каблук уже не так популярен и просто неудобен. Небольшой каблук также послужит отличным завершением образа с вечерним платьем или брючным костюмом, при этом ваши колени и другие суставы скажут вам спасибо.

Только натуральное

Ортопеды в один голос говорят, что обувь обязательно должна быть сделана из натуральных и качественных материалов. Лучше всего сделать выбор в пользу обуви из натуральной кожи. Во-первых, такая обувь прослужит вам куда дольше, а во-вторых, меньше вероятности, что натуральный материал деформирует стопу.

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