Врач рассказала об опасных причинах затяжного кашля без признаков простуды

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23 часа назад

Врач Гизингер рассказала о возможных причинах боли в спине и шее

RT на русском

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук, профессор Медицинского института Российского университета дружбы народов Оксана Гизингер рассказала о возможных причинах боли в спине и шее.

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Фото: RT на русскомRT на русском

«При длительном стрессе мышцы долго остаются в состоянии спазма, возникает очаг напряжения и зона уплотнения. Она обнаруживается при надавливании: боль усиливается и может отражаться в другом месте», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, такие симптомы характерны для миофасциального болевого синдрома, или неврологического заболевания с сильной мышечно-скелетной болью.

Как отметила Гизингер, важно своевременно диагностировать стресс и бороться с его проявлениями, чтобы не допустить развития осложнений.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Inforeactor перечислил способы замедления старения после 50 лет.

Здоровье,Владимир Зайцев,РУДН,
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