Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
59 минут назад

Диетолог назвала необычные эффекты употребления лимона

Lenta.ru

Диетолог, эксперт медицинского совета Лорен Манакер, автор кулинарных книг о здоровом питании назвала необычные эффекты употребления лимона: этот фрукт в числе всего прочего, поможет избавиться от камней в почках и нормализовать кровяное давление. Об этом сообщает издание ETNT.

Диетолог назвала необычные эффекты употребления лимона
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, употребление лимонов может помочь укрепить иммунную систему. Содержащийся в цитрусовом витамин С является важным микроэлементом, который помогает защищать естественную и адаптивную иммунную систему.

«Лимоны являются источником витамина С — питательного вещества, поддерживающего иммунитет. Употребление цитруса поможет восстановить основные функции организма», — уточняет диетолог Лорен Манакер.

Также, согласно исследованиям, ежедневное употребление 1/2 стакана концентрата лимонного сока, разведенного в воде, может увеличить содержание цитрата в моче и снизить риск образования камней в почках. Все потому, что что лимоны содержат цитрат — соль лимонной кислоты, которая взаимодействует с кальцием и помогает блокировать образование камней.

«Кислота, содержащаяся в лимонах, может влиять на рН мочи, снижая вероятность развития камней в почках», — объяснила Манакер.

По словам диетолога, кроме всего прочего, лимоны содержат флавоноид гесперидин — вещество, которое может быть полезно при заболеваниях кровеносных сосудов: геморрой, варикозное расширение вен и плохое кровообращение. Это потенциально помогает улучшить функционирование кровеносных сосудов, избавиться от воспаления и нормализовать кровяное давление.

Однако, продолжает Манакер, у употребления лимона есть и побочные эффекты: если есть его слишком много, зубная эмаль начнет разрушаться. Происходит это из-за воздействия кислот, которые присутствуют в цитрусах, в том числе и в лимоне. Поэтому диетолог призвала знать меру и не забывать соблюдать гигиену полости рта.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, людям с какими заболеваниями лучше проявить в употреблении чая осторожность.

Здоровье,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители