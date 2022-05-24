Два простых секрета эффективного похудения

Эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, как помочь ускорить похудение. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Специалист указала на важность правильного времени сна. Отдых должен занимать не меньше семи часов, при этом в постель следует отправляться не позднее 23:00.