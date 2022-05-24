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3 часа назад

Два простых секрета эффективного похудения

Москва24

Эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, как помочь ускорить похудение. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Два простых секрета эффективного похудения
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Специалист указала на важность правильного времени сна. Отдых должен занимать не меньше семи часов, при этом в постель следует отправляться не позднее 23:00.

За счет такого шага можно уменьшить количество ежедневного потребления лишних калорий примерно до 380 ккал.

По словам Павловой, также следует употреблять обильное количество воды.

"Я рекомендую перед едой и в процессе выпивать не больше стакана воды, а основной массив жидкости употребить равномерно в течение дня",

– добавила эксперт.

Равномерное распределение жидкости позволит избежать разбавления желудочного сока.

Здоровье,
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