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1 час назад

Ортопед перечислил самые вредные виды обуви

Катерина Саломе

Ношение некоторых видов обуви может привести к деформации стопы и проблемам с ногами и спиной. Это относится к кедам, балеткам и мокасинам, заявил доцент кафедры травматологии и ортопедии Левон Макинян. Его слова приводит «Говорит Москва».

Ортопед перечислил самые вредные виды обуви
Фото: pixabay.compixabay.com

«Многие люди носят те же самые кеды и думают, что это очень удобная обувь. А это приводит к тому, что стопа стоит неправильно, функция стопы нарушается»,

— объяснил эксперт.

При этом врач подчеркнул, что нет нужды совсем отказываться от «вредной» обуви. Он советует чередовать с другими видами — туфлями и ботинками, чтобы придавать стопе разные условия.

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Здоровье,
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