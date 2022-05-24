7 мифов о старении: почему пора перестать бояться возраста

Кажется, активная и счастливая жизнь заканчивается после 60 лет, но ученые уверены: это лишь навязанные стереотипы.

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Старение неизбежно, оно пугает и представляется мрачным и безрадостным периодом жизни, когда пропадают и возможности, и желания быть счастливым. Эксперты, врачи, психологи уверяют — это совсем не так! Однако мифы о зрелом возрасте укоренились в обществе так крепко, что сама мысль о старости может вызвать настоящую панику. Специалисты опровергают основные из них, подчеркивая: то, как пройдут годы на пенсии, зависит только от вас.

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Миф №1: Старость = болезни суставов и потеря подвижности

Кажется, после шестидесяти неизбежно наступает момент, после которого свободное движение — недостижимая мечта. Суставы теряют эластичность, кости становятся хрупкими. Но по данным ВОЗ, лишь после 85 лет количество жалоб на боли в суставах значительно увеличивается. До этого времени есть возможность активно двигаться и позаботиться о здоровье: прогулки, зарядка, плавание продлевают годы службы хрящевой ткани.

Миф №2: С возрастом портится характер, а взгляды становятся слишком консервативными

Конечно, бабушки у подъезда могут выглядеть весьма грозно, но у современных пенсионеров есть все шансы избежать неожиданных изменений характера и не начать говорить: «Раньше было лучше». Переступая через полувековой порог сейчас, люди продолжают получать новую информацию и знания, не бросают свои увлечения, находят новые хобби. Им некогда скучать и упиваться собственной мудростью, поэтому стать занудой в зрелом возрасте — это выбор, а не неизбежность.

Миф №3: Начинать что-то новое после шестидесяти поздно

В мире миллионы примеров того, как в зрелом возрасте радикально меняют свою жизнь. Многие делают это ради здоровья: бросают курить, отказываются от алкоголя, начинают делать зарядку и выходить на пешие прогулки. Но и для удовольствие открыты все двери: после выхода на пенсию освобождается уйма времени, которую теперь можно провести именно так, как нравится. Современный мир предлагает сотни вариантов для любого возраста — танцы, йога, лепка из глины, рисование, походы и путешествия, остается выбрать подходящий и избавиться от навязанного стереотипа о том, что время для экспериментов прошло.

Миф №4: Сексуальная жизнь заканчивается

Снижение либидо — естественный процесс, который начинается задолго до старости. Но, по статистике, больше половины опрошенных старше шестидесяти лет сохраняют желания и ведут половую жизнь. Поддерживать либидо можно задолго до пенсии: здоровый образ жизни и движение помогают оставаться активным во всех отношениях.

Миф №5: Снижается память и мозговая активность

По данным ВОЗ, болезнь Альцгеймера и ухудшение памяти, действительно, чаще встречается у людей старше 70 лет. Но это вовсе не значит, что так происходит у всех. Чем больше нагрузка для мозга, тем лучше умственная активность в зрелом возрасте. Больше читайте, решайте кроссворды и задачки, учитесь новому, тогда память и острый ум сохранятся на долгие годы.

Миф №6: Иммунитет снижается

Да, иммунитет после шестидесяти лет хуже справляется с новыми, неизвестными ему инфекциями, однако есть и другая сторона медали. К этому времени человек успевает переболеть множеством недугов и вирусов, поэтому организм уже знаком с ними и отлично борется.

Миф №7: Качество сна становится хуже