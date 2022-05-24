Фитнес-инструктор назвал быстрый способ похудеть

Чтобы в короткие сроки сбросить вес, достаточно отказаться от сладкого и мучного, считает фитнес-инструктор Светлана Бегичева. А для придания телу хорошей формы потребуются тренировки. Однако периодичные занятия не дадут видимого эффекта, подчеркнула специалист. Тренировки должны быть регулярными и не ориентированными на сезон, заявила Бегичева в разговоре с «Лентой.ру».

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Подготовка к лету

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Фитнес-инструктор отметила, что в вопросе занятий спортом не должно быть фактора сезонности. Пресловутая подготовка к лету должна продолжаться в течение всего года, подчеркнула она. В противном случае, когда человек усиленно занимается только в какой-то определенный период времени, а затем забрасывает спорт, у него могут появиться проблемы со здоровьем.

«Заниматься один месяц, а потом забрасывать — так не пойдет. Тело будет мстить. Набором килограммов, развалившимися суставами, скачками давления, еще какими-то проявлениями. Здоровье подводит именно из-за того, что человек мало двигается. Поэтому заниматься надо в любое время года, следить за своим питанием тоже», — высказалась Бегичева.

Рецепт быстрого похудения

Людям, желающим быстро сбросить вес, фитнес-тренер порекомендовала начать подсчитывать белки, жиры и углеводы. Однако самостоятельно сокращать или увеличивать их количество она не советует. «Тренеры вам могут все это рассчитать. Если вы не ходите на фитнес, и все же хочешь выглядеть хорошо, то надо хотя бы не заниматься обжорством», — указала Бегичева.

Другой рецепт быстрого похудения состоит в отказе от сладкого и мучного.

«Нужно убрать все быстрые углеводы. То есть все конфетки, тортики, сладкое. Вечером не есть мучное», — поделилась специалист.

Тренировки

Если же хочется более существенного результата, то необходимо обратиться к физическим нагрузкам. «Любой вид нагрузки: танцы, силовые, кардио, тренажерка, кросс-фит, групповые тренировки — все подойдет. Групповых тренировок сейчас, кстати, море. Начиная от растяжки, до серьезного кросс-фита. Можно заниматься и миксовать разные», — сказала эксперт.

Сразу идти на силовые или функциональные тренировки Бегичева не посоветовала. Если человек никогда не занимался спортом, лучше всего начать с легких нагрузок.

«Если есть много противопоказаний, есть пилатес, растяжка, танцы. Пробуйте, если пойдет, то после уже можно идти на силовые. А если нет противопоказаний, можно сразу на базовые силовые тренировки пойти. Не надо сразу идти на интервальные тренировки или функциональные. Это серьезные тренировки и требуют подготовки», — резюмировала она.

Оптимальным вариантом физических нагрузок Бегичева назвала фитнес. Первые результаты от занятий придут уже спустя 14 дней.

«Периодически меняя направление ему снова будет трудно, но он уже будет ощущать, что может больше и быстрее будет развиваться. И примерно полгода пройдет и человек начнет замечать, как меняются мышцы, рельефик появится, какие-то уже значительные изменения появятся», — рассказала Бегичева.