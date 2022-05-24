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40 минут назад

Стоматолог рассказала, какие продукты помогут укрепить зубы

Letidor.ru

Профилактику кариеса следует начинать уже в детском возрасте. В настоящее время стоматологами разработано множество методик, позволяющих значительно уменьшить риск развития кариеса у ребенка. Но существуют и продукты, которые помогут укрепить зубную эмаль, подобности читайте в нашей новости.

Какие продукты помогут укрепить зубы
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

В первую очередь стоит обратить внимание на питание по режиму, это помогает и гармонично развиваться ребенку, и сохранять зубы. Время между приемами пищи позволяет слюне нейтрализовать кислоты и очистить полость рта от остатков пищи. Детский стоматолог Полина Гальчинская рекомендует включить в рацион ребенка морковь.

Овощ стимулирует производство слюны, которая содержит множество ферментов, нейтрализующих кислоты из продуктов питания. Очищает от налета.

Яйца. В желтке содержится большое количество витамина D, который регулирует уровень фосфора и принимает участие в усвоении кальция. Единственная сладость, корая благоприятно воздействует на здоровье зубов и десен - мед. ОН содержит энзимы, которые принимают участие в уничтожении патогенной микрофлоры полости рта и обладает противовоспалительными свойствами.

Не менее важно уделять внимание достаточному количеству жидкости, причем лучше всего пить воду. Она смывает сахар и кислоты с поверхности зубов и десен, также благодаря содержанию фтора предупреждает возникновение кариеса.

Ранее «Летидор» писал о том, что стоматолог назвала причины, почему ребенок скрипит зубами во сне.

Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

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