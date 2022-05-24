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2 часа назад

Пять симптомов, что в вашем организме слишком много кальция

Ferra.ru

Когда в организме накапливается слишком много кальция, развивается гиперкальциемия. К счастью, такое состояние возникает довольно редко.

Пять симптомов, что в вашем организме слишком много кальция
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалисты Национальной службы здравоохранения Англии отмечают, что взрослому человеку в возрасте от 19 до 64 лет в сутки нужно 700 мг кальция. Бывает так, что получает кальция человек ещё больше этого. Тогда у него возникает забывчивость, депрессия, вялость, раздражительность или ухудшение памяти.

Согласно данным клиники Кливленда, к другим признакам такого состояния относится частое мочеиспускание, жажда, головная боль, боли в костях и мышцах, усталость, рвота, тошнота, запоры, ухудшение аппетита, слабость, судороги и/или подёргивания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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