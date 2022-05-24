Пять симптомов, что в вашем организме слишком много кальция

Когда в организме накапливается слишком много кальция, развивается гиперкальциемия. К счастью, такое состояние возникает довольно редко.

Специалисты Национальной службы здравоохранения Англии отмечают, что взрослому человеку в возрасте от 19 до 64 лет в сутки нужно 700 мг кальция. Бывает так, что получает кальция человек ещё больше этого. Тогда у него возникает забывчивость, депрессия, вялость, раздражительность или ухудшение памяти.