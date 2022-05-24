Почему количество приемов пищи не играет роли в похудении

Гастроэнтеролог, диетолог Яна Прудникова рассказала о режиме питания для тех, кто хочет сохранить здоровье и похудеть. По словам специалиста, нужно помнить, что каждый организм индивидуален, мнения ученых по этой теме тоже расходятся, но можно выделить общие рекомендации гастроэнтерологов и эндокринологов, пишет «Лента.ру».

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Как пояснила специалист, чувство насыщения наступает не сразу – рецепторы желудка раздражаются только через 15-20 минут после начала еды. Во время приема пищи уровень питательных веществ в крови повышается, но уже через два часа может опять наступить чувство голода.

«Поэтому нет четких стандартов, что надо есть каждые два часа или каждые пять часов. Каждый организм индивидуален, опираться нужно на чувства голода и насыщения», – сказала Прудникова.

Согласно общим рекомендациям гастроэнтерологов и эндокринологов, для желудочно-кишечного тракта полезно есть пять-шесть раз в день, перерыв между приемами пищи должен быть не менее двух с половиной часов и не более четырех.«Это обеспечивает качественную перистальтику кишечника, выделение нормы желчи и желудочного сока для полноценного усвоения всех питательных веществ из пищи», – пояснила диетолог.

По ее словам, людям с гастритом, нарушением работы желчного пузыря, при вздутии живота и нарушении пищевого поведения нужно придерживаться частого и дробного питания.

Прудникова подчеркнула, что в похудении главную роль играет не количество приемов пищи, а дефицит калорий.