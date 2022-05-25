Врач назвал неожиданные причины повышенного аппетита

Злоупотребление быстрыми углеводами, дисбаланс гормонов, метаболический стресс и недостаток воды могут стать причиной повышенного аппетита. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито.

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В организме человека вырабатываются гормон насыщения – лептин и гормон голода – грелин. В норме они сбалансированы, но при определенных обстоятельствах может развиваться дисбаланс. Тогда одного гормона становится слишком много или, наоборот, слишком мало. В этом случае у человека возникает постоянное желание что-то съесть, рассказал эксперт. Чтобы определить, имеется ли дисбаланс этих гормонов, нужно обратиться к врачу, который назначит необходимые анализы, советует Алексей Жито.

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"Грелин и лептин – это упрощенная схема. Существует большое количество гормонов, которые отвечают за наш аппетит. Врач назначает индивидуально для каждого пациента перечень анализов и выясняет причину",

– объясняет специалист.

Кроме того, частой причиной повышенного аппетита является избыточное потребление быстрых углеводов, продолжает он.

"Это не только сахар, какие-то сладкие продукты, булочки, тортики, но и некоторые другие, о которых мы даже не задумываемся. Например, это может быть рис, макаронные изделия. От них резко может повыситься уровень сахара",

– рассказал эндокринолог в интервью программе "Доктор 24".

Повысить аппетит может и метаболический стресс, указал Алексей Жито. Ему подвержены люди, которые только начали соблюдать диету, а потом резко решили от нее отказаться. Организм стал перестраиваться на новый лад, например на интервальное голодание, ограничение потребления каких-то продуктов, на увеличение физической нагрузки, но буквально через неделю это все заканчивается, привел пример эксперт.

"Конечно, это стресс. Организм изнашивается. А вот если мы соблюдаем диету комплексно, если мы ее держим, может быть, не так строго, но долго, то, конечно, это уже способствует снижению массы тела. И этот метаболический стресс мы можем обойти",

– подчеркнул специалист.