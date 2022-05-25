Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
2 часа назад

Диетолог назвала "издевательством" методы детокса

Мария Каткова

Эндокринолог и диетолог Альбина Комиссарова раскрыла опасность детоксов и разгрузочных дней для здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.

Диетолог назвала "издевательством" методы детокса
Фото: PixabayPixabay

Медик отметила, что большинство методов детокса бессмысленны, так как организм сам имеет свойство очищаться. Например, почки фильтруют кровь, а печень выводит токсины.

В некоторых случаях детокс может быть опасен для организма. ОСобенно для людей с хроническими заболеваниями.

"Тюбаж — метод очищения печени путем стимуляции процесса желчевыделения — может спровоцировать желчную колику. Такой способ детокса особо опасен, если есть камни в желчном пузыре"

Врач посоветовала не использовать очистительные клизмы и мочегонные сборы. Эти методы могут привести к проблемам со здоровьем.

"Это просто издевательство над своим здоровьем. Неоправданный прием токсичных препаратов, бесконечные промывания кишечника могут не только нарушить микрофлору и иммунную защиту организма, но и привести к стойким нарушениям моторики кишечника. Мочегонные фитосборы — дополнительный удар по почкам, приводящий к снижению почечной функции. При мочекаменной болезни такое очищение спровоцирует приступ почечной колики"

Она также посоветовала избегать разгрузочных дней для похудения. По словам Комиссаровой, они оправданы только в случае лечения после отравления или в качестве восстановления после операции. Если метод разгрузочных дней применяется для похудения, то это может грозить появлением РПП.

Ранее сообщалось, что врач раскрыла опасность дрожжевого хлеба.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители