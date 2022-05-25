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1 час назад

Диетолог рассказала о пользе овсянки в борьбе с запорами

Lenta.ruиещё 3

Диетолог Сара Гароне рассказала о пользе овсянки в борьбе с запорами. Она также отметила, что овсяная каша защищает сердце, укрепляет сосуды и помогает худеть, сообщил портал Eat This, Not That. При этом наиболее значительный оздоровительный эффект овсянка оказывает на кишечник.

Диетолог рассказала о пользе овсянки в борьбе с запорами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Овсянка оказывает положительное воздействие на ЖКТ, так как богата клетчаткой, антиоксидантами и другими питательными веществами»,

— заявила Гароне.

Эксперт отметила, что овсяная каша на завтрак — лучшее оружие в борьбе с запором.

«Ученые установили, что люди, употребляющие овсяные отруби со временем отказываются от слабительных средств»,

— уточнила Гароне.

Также, по ее словам, овсянка уменьшает газообразование, напряжение в кишечнике и снижает чувство неполного опустошения.

Гароне считает овсянку незаменимым продуктом для тех, кто хочет похудеть: эта каша замедляет пищеварение, дольше сохраняя чувство сытости, что позволяет избежать перекусов.

«Только не увлекайтесь овсянкой как универсальным средством для похудения, чтобы не стать ее "жертвой"»,

— предостерегла врач.

Если у человека есть воспалительные процессы в кишечнике, овсянка поможет справиться с ними, добавила Гароне.

«Исследования показали, что употребление большего количества овсяных отрубей может привести к улучшению симптомов язвенного колита»,

— отметила врач.

Кроме того, овсяные хлопья идеально подходят для нормализации работы ЖКТ, они оказывают положительное воздействие на сердце и сосуды, так как снижает уровень холестерина, добавила специалист.

Здоровье,
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