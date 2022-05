Диетолог рассказала о пользе овсянки в борьбе с запорами

Диетолог Сара Гароне рассказала о пользе овсянки в борьбе с запорами. Она также отметила, что овсяная каша защищает сердце, укрепляет сосуды и помогает худеть, сообщил портал Eat This, Not That. При этом наиболее значительный оздоровительный эффект овсянка оказывает на кишечник.