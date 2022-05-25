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2 часа назад

Не знавшая о беременности женщина внезапно родила на приеме у врача

Lenta.ru

Жительница Австралии Эмма Фитцсиммонс рассказала, что не знала о своей беременности до тех пор, пока внезапно не родила на приеме у врача. Ее историю публикует Daily Mail.

Не знавшая о беременности женщина внезапно родила у врача
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Фитцсиммонс обратилась в больницу Порт-Маккуори с жалобой на сильные боли в животе. После осмотра медики сообщили ей, что она рожает. Сначала женщина не поверила и попросила врача еще раз проверить снимки. После того как беременность подтвердилась, ей сделали экстренное кесарево сечение, поскольку у плода наблюдалось снижение частоты сердечных сокращений. Девочку, которая появилась на свет, назвали Уиллоу Роуз.

Для Фитцсиммонс это была вторая беременность. По ее словам, о первой беременности она узнала на 11-й неделе и чувствовала все характерные симптомы. Вторая беременность протекала иначе. Даже перед родами женщина не заметила прибавления веса, и у нее не было округлившегося живота. Кроме того, поскольку плацента располагалась у передней стенки матки, она не чувствовала движения плода.

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