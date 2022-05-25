Не знавшая о беременности женщина внезапно родила у врача

Жительница Австралии Эмма Фитцсиммонс рассказала, что не знала о своей беременности до тех пор, пока внезапно не родила на приеме у врача. Ее историю публикует Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Фитцсиммонс обратилась в больницу Порт-Маккуори с жалобой на сильные боли в животе. После осмотра медики сообщили ей, что она рожает. Сначала женщина не поверила и попросила врача еще раз проверить снимки. После того как беременность подтвердилась, ей сделали экстренное кесарево сечение, поскольку у плода наблюдалось снижение частоты сердечных сокращений. Девочку, которая появилась на свет, назвали Уиллоу Роуз.