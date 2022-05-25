Как сбросить вес за месяц без вреда для здоровья

Врач-эндокринолог, врач-диетолог Наталья Антонова рассказала, как нужно худеть, чтобы не навредить здоровью.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам эксперта, идеальной потерей веса считается потеря не более килограмма в неделю или 3-4 килограмм в месяц. Основополагающим фактором в борьбе с лишним весом является соблюдение режима труда и отдыха.

Так, необходимо спать не менее 7 часов в сутки, а ложиться спать нужно не позднее 23 часов, чтобы организм успевал восстановиться.

В течение дня необходимо потреблять достаточное количество воды

Также нужно исключить из рациона «быстрые» углеводы: сахар, сдобную выпечку. Это поможет избавить организм от «пустых» калорий.

"Добавив белковую составляющую в каждый прием пищи мы надолго сохраним чувство сытости. А обогащение рациона зелёными овощами, богатыми клетчаткой, будет способствовать правильной работе кишечника",

— отметила Антонова в комментарии Общественной Службе Новостей.