Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
1 час назад

Эндокринолог рассказала, как сбросить вес за месяц без вреда для здоровья

Вечерняя Москваиещё 1

Врач-эндокринолог, врач-диетолог Наталья Антонова рассказала, как нужно худеть, чтобы не навредить здоровью.

Как сбросить вес за месяц без вреда для здоровья
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, идеальной потерей веса считается потеря не более килограмма в неделю или 3-4 килограмм в месяц. Основополагающим фактором в борьбе с лишним весом является соблюдение режима труда и отдыха.

Так, необходимо спать не менее 7 часов в сутки, а ложиться спать нужно не позднее 23 часов, чтобы организм успевал восстановиться.

В течение дня необходимо потреблять достаточное количество воды

Также нужно исключить из рациона «быстрые» углеводы: сахар, сдобную выпечку. Это поможет избавить организм от «пустых» калорий.

"Добавив белковую составляющую в каждый прием пищи мы надолго сохраним чувство сытости. А обогащение рациона зелёными овощами, богатыми клетчаткой, будет способствовать правильной работе кишечника",

— отметила Антонова в комментарии Общественной Службе Новостей.

Кроме того, важна физическая активность — не менее 10 тысяч шагов в день.

Здоровье,Наталья Антонова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители