Одна из приятных процедур для ухода за кожей стоп – это ванночки. TikTok-блогер Катя Мануйлова (@katya_manu_) предложила в одном из своих роликов прежде чем опустить ноги в теплую воду, добавить туда два пакетика фурацилина. Автор видео утверждает, что такие ванночки позволят избавиться от потливости ног и станут отличной профилактикой грибка.
Фурацилин – известный противомикробный препарат. Тем не менее “Рамблер” решил выяснить, есть ли ощутимая польза от ванн с этим средством и нет ли противопоказаний к его применению. На вопросы редакции ответил врач общей практики Денис Прокофьев.
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