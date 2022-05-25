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19 минут назад

Видео: стоит ли делать ванны для потливых ног с фурацилином

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Одна из приятных процедур для ухода за кожей стоп – это ванночки. TikTok-блогер Катя Мануйлова (@katya_manu_) предложила в одном из своих роликов прежде чем опустить ноги в теплую воду, добавить туда два пакетика фурацилина. Автор видео утверждает, что такие ванночки позволят избавиться от потливости ног и станут отличной профилактикой грибка.

Фурацилин – известный противомикробный препарат. Тем не менее “Рамблер” решил выяснить, есть ли ощутимая польза от ванн с этим средством и нет ли противопоказаний к его применению. На вопросы редакции ответил врач общей практики Денис Прокофьев.

В отношении ванночек для ног я не вижу большой пользы в использовании фурацилина. Если причиной потливости ног вдруг стала проблема не с созданием парникового эффекта обувью, не повышенное выделение секрета потовыми железами, а именно бактериальный фон, это может иметь место быть, но эффективным назвать данный метод очень сложно. Фурацилин имеет свойство окрашивать кожные покровы в желтый цвет, и, если вам будет необходима консультация врача-дерматолога либо миколога, это сильно затруднит диагностику.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

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