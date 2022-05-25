В отношении ванночек для ног я не вижу большой пользы в использовании фурацилина. Если причиной потливости ног вдруг стала проблема не с созданием парникового эффекта обувью, не повышенное выделение секрета потовыми железами, а именно бактериальный фон, это может иметь место быть, но эффективным назвать данный метод очень сложно. Фурацилин имеет свойство окрашивать кожные покровы в желтый цвет, и, если вам будет необходима консультация врача-дерматолога либо миколога, это сильно затруднит диагностику.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"