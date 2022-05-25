"Тупо попала в два процента": истории беременностей при приеме ОК

Идеального метода контрацепции не существует, даже проверенные способы могут дать осечку. Чтобы определить надежность средства существует индекс Перля, который основан на исследованиях разных методов. Чем ниже этот показатель, тем надежней метод контрацепции.

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Например, самым эффективным методом считается стерилизация, следом идут оральные контрацептивы. Однако даже высокая эффективность не всегда уберегает женщин от нежелательной беременности. "Рамблер" расскажет про случаи, когда таблетки не сработали.

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Комбинированные оральные контрацептивы содержат эстроген и прогестин, синтетический аналог прогестерона. Они подавляют овуляцию, препятствуя выходу и развитию яйцеклетки, изменяют структуру эндометрия и затрудняют проход сперматозоидов.

Чтобы таблетки сработали так, как нужно, их необходимо подобрать для каждой конкретной женщины. Для этого необходимо проконсультироваться с гинекологом. Вреда для здоровья КОК не несет, несмотря на распространенные мифы о потенциальном бесплодии, увеличении веса и прочих. Гораздо вреднее для физического и ментального здоровья "пропустить" беременность и прерывать ее.

Правда прием КОК подразумевает определенную систему. По словам гинеколога Елены Ордиянц, большинство беременностей при приеме оральных контрацептивов связано с нарушением инструкции. Подробнее об этом она расссказала в подкасте "Активное согласие".

На форумах женщины также делятся историями о том, что случайная беременность успевала произойти как раз в тот момент, когда прием препарата был пропущен. Поэтому врачи советуют принимать таблетки в одно время и ставить будильник. Если женщина не может придерживаться графика, можно выбрать иной метод контрацепции.

"Я пью ОК, но недели полторы назад у меня начало тянуть живот, как всегда тянуло при овуляции, поудивлялась и все. Потом начала засыпать на ходу, вот реально все время хочу спать, утром не могу проснуться, вечером готова лечь спать хоть в 8 вечера и засыпаю мгновенно. Потом вспомнила, что у меня при обоих беременностях была такая сонливость", - рассказала женщина на форуме.

Вероятность беременности во время приема противозачаточных таблеток крайне мала. Но существуют факторы, которые могут ослабить действие контрацептива:

Несоблюдение инструкции по применению (пропуск таблетки, прием препарата с опозданием);

Прием медикаментов, снижающих противозачаточный эффект (антибиотики, мочегонные средства, противосудорожные препараты, успокоительные, сорбенты);

Употребление некоторых лекарственных трав (зверобой, пижма, валериана);

Истечение срока годности препарата;

Расстройства пищеварительного тракта (если вскоре после приема таблетки у женщины произошла рвота или диарея, препарат мог не успеть проникнуть в кровь);

Злоупотребление алкоголем;

Выбор неподходящих противозачаточных таблеток (чаще всего с неподходящей дозировкой).

"Были осечки. Два раза. Тупо попадала в те самые "счастливые проценты" с разными ОК. В итоге уяснила для себя, что больше гарантий безопасности, чем презерватив не дает ничего! Да и для здоровья вред минимальный", - пишет участница форума.

На самом деле, статистика показывает, что презервативы далеко не лучший метод контрацепции. Он работает гораздо менее эффективно, чем внутриматочная спираль, мини-пили, гормональный имплантат и КОК, о которых мы писали выше. Это доказывает многочисленное изучение случайных беременностей.