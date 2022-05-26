Девушка с тату на глазах начала плакать голубыми слезами

Австралийская блогерша Эмбер Люк сделала тату на глазах и начала плакать голубыми слезами. На ее историю обратило внимание издание Daily Star.

Фото: AmberLuke AmberLuke

По словам девушки, упомянутый случай произошел пять лет назад. Люк решила изменить цвет глаз посредством голубых чернил для тату и обратилась за услугой к мастеру. «Мучительная процедура заставила меня вынести четыре инъекции шприцем в каждое глазное яблоко», — рассказала она.

Блогерша заявила, что после сеанса она едва не ослепла.

«Он залил очень много краски. Было ощущение, что мне втерли осколки стекла в глаза. Я потеряла зрение на три недели и рыдала голубыми слезами», — пожаловалась Люк.

При этом девушка пояснила, что пострадала именно из-за непрофессионализма своего мастера.

Впоследствии юзерша призналась, что это был самый ужасный поступок в ее жизни. В память о произошедшем она набила на ребрах татуировку с портретом женщины, плачущей голубыми слезами.