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2 часа назад

Девушка с тату на глазах начала плакать голубыми слезами

Lenta.ru

Австралийская блогерша Эмбер Люк сделала тату на глазах и начала плакать голубыми слезами. На ее историю обратило внимание издание Daily Star.

Девушка с тату на глазах начала плакать голубыми слезами
Фото:  AmberLuke AmberLuke

По словам девушки, упомянутый случай произошел пять лет назад. Люк решила изменить цвет глаз посредством голубых чернил для тату и обратилась за услугой к мастеру. «Мучительная процедура заставила меня вынести четыре инъекции шприцем в каждое глазное яблоко», — рассказала она.

Блогерша заявила, что после сеанса она едва не ослепла.

«Он залил очень много краски. Было ощущение, что мне втерли осколки стекла в глаза. Я потеряла зрение на три недели и рыдала голубыми слезами», — пожаловалась Люк.

При этом девушка пояснила, что пострадала именно из-за непрофессионализма своего мастера.

Впоследствии юзерша призналась, что это был самый ужасный поступок в ее жизни. В память о произошедшем она набила на ребрах татуировку с портретом женщины, плачущей голубыми слезами.

Раннее в мае TikTok-блогерша из США осталась с ненавистным тату после неудачной работы мастера. Юзерша с никнеймом alienjarz хотела тату на шее в виде тонкой нити с бантом. Для этого она отправилась в один из салонов города Рино. Увидев в зеркале получившийся результат, девушка расстроилась, поскольку узор на коже не соответствовал эскизу. Так, линии рисунка оказались кривыми, а сам он, по словам клиентки тату-студии, был исполнен неаккуратно. Оказалось, что у мастера не было лицензии на выполнение татуировок крупных размеров. Сама девушка узнала об этом лишь после сеанса.

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