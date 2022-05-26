Диетолог назвала разницу между эмоциональный и физическим голодом

Эмоциональный голод может возникнуть независимо от момента последнего приема пищи. Чтобы избежать таких ситуаций, важно соблюдать несколько простых рекомендаций: например, контролировать режим питания и сна. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

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По словам эксперта, хороший способ понять, реально ли человек голоден — оценить, сколько времени прошло с момента последнего приема пищи.

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— Во-первых, надо проверить, давно ли вы употребляли основную пищу? Нужно проверить режим. Оптимальным режимом для здоровья ЖКТ будет четыре приема пищи: три основных и один правильный перекус. Этого может быть достаточно, — сказала диетолог.

Людям, которые ведут активный образ жизни, может понадобиться больше перекусов, отметила врач. Это обусловлено не высокими затратами энергии, а длинным рабочим периодом. Если интервал в три–четыре часа между приемами пищи соблюдается, то появление чувства голода будет вполне естественным, подчеркнула Дианова.

Своеобразный эмоциональный голод возможен в случае регулярных стрессов, заметила врач.

— Если что-то случилось (на вас накричали, вас бросили, дали якобы невыполнимое задание), то это будет даже не голод, а желание себя немного пожалеть. Если у вас постоянный стресс на работе, то лучше сменить сферу или место работы. У меня есть пациент, который работает на высокострессовой должности. Он «сидит» на большом количестве кофе и ему постоянно хочется сладкого, при этом режим у него был один: вечернее поедание. Недавно у него нашли сразу два камня в желчном пузыре. Теперь он понимает, как важно соблюдать режим и не вестись на эмоции, — рассказала специалист.

Недосып тоже может быть эмоциональной причиной голода, поэтому режим сна также важно соблюдать, уточнила специалист.

К появлению ложного чувства голода может привести несбалансированное питание, предупредила Дианова.

— Есть еще заблуждение у некоторых людей: они думают, что питаются правильно, убирая и простые, и сложные углеводы. Когда человек не просто убирает сахар, но и макароны, крупы, все виды хлеба. Человеку не хватает энергии, потому что нет сложных углеводов, его будет тянуть на сладкое, — заметила врач.