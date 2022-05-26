Мифы и реальность женского пауэрлифтинга

Чисто мужских видов спорта остается все меньше, и все больше женщин открывает для себя, например, пауэрлифтинг. Как им при этом не навредить себе? Об этом — новый материал на Passion.ru.

Вокруг женского пауэрлифтинга сложилось множество мифов, но большинство из них не имеют ничего общего с реальностью Андрей Стрельцов профессиональный тренер по пауэрлифтингу, почетный член международной федерации пауэрлифтинга (IPF), член судебной комиссии Федерации пауэрлифтига России.

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Пауэрлифтинг, или силовое троеборье, — это силовой вид спорта, суть которого заключается в поднятии тяжестей (от англ. power и lifting). Цель спортсмена — стать максимально сильным, поэтому его жизнь состоит из постоянных интенсивных тренировок.

Пауэрлифтинг еще называют силовым троеборьем, так как в него входят три базовых упражнения: тяга штанги, приседания со штангой на спине и жим штанги лежа. Как вид спорта пауэрлифтинг стал формироваться в конце 1950-х — начале 1960-х годов в США.

Со временем он распространился по всему миру, но наибольшей популярностью до сих пор пользуется на родине. В 1972 году была основана Международная федерация пауэрлифтинга, через год прошел первый чемпионат мира среди мужчин. В 1980 году в нем приняли участие и женщины.

Пауэрлифтинг в России

В 1968 году в СССР на Всесоюзной конференции по гимнастике пауэрлифтинг причислили к атлетической общеразвивающей гимнастике, а в 1992 году Федерация силового троеборья уже была зарегистрирована как самостоятельная общественная организация. Сегодня в нашей стране существует Федерация пауэрлифтинга, которая занимается развитием этого вида спорта и отвечает за проведение соревнований в России. Федерация пауэрлифтинга России — сильнейшая в мире. Наши спортсмены являются постоянными участниками и призерами международных соревнований. Этот вид спорта очень популярен у нас среди молодежи, но на занятия приходят люди разного возраста, в том числе и пенсионеры.

Мифы о женском пауэрлифтинге

О женском пауэрлифтинге, в отличие от женского бодибилдинга или фитнеса, не так много написано, но с точки зрения человеческой физиологии он такой же, как и мужской. Строение мышц и центральной нервной системы у всех людей одинаково, хотя, конечно, мужской и женский организмы различны. Именно поэтому тренеры обычно составляют для мужчин и женщин разные программы тренировок с учетом различий гормонального фона.

Вокруг женского пауэрлифтинга сложилось множество мифов. Во-первых, многие считают, что, занимаясь пауэрлифтингом, женщина радикально изменит свое тело, ее плечи и бицепсы станут как у мужчины. Но это неправда. Мужскую фигуру в гораздо большей степени, чем занятия спортом, формирует тестостерон, гормон, которого в мужском организме значительно больше, у женщин же преобладает эстроген. Именно эти гормоны и отвечают за развитие вторичных половых признаков.

Второй распространенный миф о женском пауэрлифтинге: занимаясь им, женщина не сможет родить ребенка. Но не будем забывать о том, что пауэрлифтинг — это вид спорта. И если система тренировок выстроена верно, то организм спортсменок находится в тонусе, что, наоборот, позволяет им легко рожать.

Третий миф — это якобы повышенная травмоопасность пауэрлифтинга. Девушкам-пауэрлифтершам часто задают вопрос о повреждениях, полученных из-за тяги веса. Но травмы спортсмены получают в любом виде спорта, будь то фигурное катание, теннис, футбол или плавание, так что дело далеко не всегда в тяжести снаряда. Любой профессиональный спорт — это нагрузка на организм. Чтобы избежать повреждений, важно грамотно подходить к тренировкам: всегда сначала делать разогрев, растяжку, упражнения для спины. И нельзя слишком быстро увеличивать вес снаряда — это обязательно отразится на здоровье.

Четвертый миф — допинг. У многих есть устойчивое убеждение, что без него девушки просто не в состоянии поднимать такие тяжести. На самом деле это не так. Опять же все дело в правильной методике тренировок. Женские нормативы ниже мужских, и их вполне реально выполнить, не применяя «химию». Самое важное — найти опытного тренера, который сможет применить индивидуальный подход к каждой спортсменке — например, поможет правильно сделать растяжку и рассчитает объем потребляемых калорий, будет заботиться о сохранении здоровья.

Что стоит помнить женщинам перед началом занятиями пауэрлифтингом

1. Любая тренировка — стресс для организма

Тренируясь, вы проделываете огромную физическую работу, которая вызывает изменения в вашем организме, и это не только прирост мышечной массы — меняются обмен веществ и энергообмен, повышается выносливость сердечно-сосудистой системы. Но для всего этого требуются ресурсы, которые не могут быть бесконечными. Если вы делаете кардио целый час на голодный желудок, то это абсолютно бесполезно. Вы растрачиваете ресурсы напрасно: вы сожжете тот вид жира, который обеспечивает ваш организм энергией. Помните, что любого результата можно добиться только благодаря дозированным тренировкам.

2. Калорий должно быть больше, но правильных

Если ранее вы занимались фитнесом и потребляли в день 1000–1200 ккал, то для силовых упражнений вам потребуется большее количество энергии. Но это не значит, что теперь достаточно будет просто не ограничивать себя и наброситься на высококалорийные продукты, в которых вы прежде себя ограничивали. Вам обязательно стоит проконсультироваться с тренером и врачом по поводу вашей диеты с учетом плана тренировок. Иначе вы опять же зря потратите ресурсы организма.

3. Не следуйте слепо рекомендациям коллег-мужчин

Следует помнить, что у мужчин и женщин разные нормативы, поэтому советы мужчин-лифтеров могут как помочь, так и навредить начинающей спортсменке. Не прислушивайтесь к тем, кто не пропускает ежемесячные проходки: изначально вы, конечно, получите прогресс, но довольно быстро выйдете на плато. Поэтому всегда полагайтесь только на проверенную информацию.

4. Спортивное питание — пустая трата денег

Не увлекайтесь покупкой спортивного питания и не старайтесь сделать любой прием пищи сбалансированным. Если вы занимаетесь спортом, то тратить деньги на специальное питание не так уж разумно, лучше вложить их в хорошую экипировку, от которой напрямую зависит ваш успех. Если одежда будет неудобной или непрофессиональной, то это будет приносить только дискомфорт.

5. Следите за здоровьем