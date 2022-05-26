Мифы и реальность женского пауэрлифтинга

Чисто мужских видов спорта остается все меньше, и все больше женщин открывает для себя, например, пауэрлифтинг. Как им при этом не навредить себе? Об этом — новый материал на Passion.ru.
Вокруг женского пауэрлифтинга сложилось множество мифов, но большинство из них не имеют ничего общего с реальностью Андрей Стрельцов профессиональный тренер по пауэрлифтингу, почетный член международной федерации пауэрлифтинга (IPF), член судебной комиссии Федерации пауэрлифтига России.
Пауэрлифтинг, или силовое троеборье, — это силовой вид спорта, суть которого заключается в поднятии тяжестей (от англ. power и lifting). Цель спортсмена — стать максимально сильным, поэтому его жизнь состоит из постоянных интенсивных тренировок.
Пауэрлифтинг еще называют силовым троеборьем, так как в него входят три базовых упражнения: тяга штанги, приседания со штангой на спине и жим штанги лежа. Как вид спорта пауэрлифтинг стал формироваться в конце 1950-х — начале 1960-х годов в США.
Со временем он распространился по всему миру, но наибольшей популярностью до сих пор пользуется на родине. В 1972 году была основана Международная федерация пауэрлифтинга, через год прошел первый чемпионат мира среди мужчин. В 1980 году в нем приняли участие и женщины.
В 1968 году в СССР на Всесоюзной конференции по гимнастике пауэрлифтинг причислили к атлетической общеразвивающей гимнастике, а в 1992 году Федерация силового троеборья уже была зарегистрирована как самостоятельная общественная организация. Сегодня в нашей стране существует Федерация пауэрлифтинга, которая занимается развитием этого вида спорта и отвечает за проведение соревнований в России. Федерация пауэрлифтинга России — сильнейшая в мире. Наши спортсмены являются постоянными участниками и призерами международных соревнований. Этот вид спорта очень популярен у нас среди молодежи, но на занятия приходят люди разного возраста, в том числе и пенсионеры.
О женском пауэрлифтинге, в отличие от женского бодибилдинга или фитнеса, не так много написано, но с точки зрения человеческой физиологии он такой же, как и мужской. Строение мышц и центральной нервной системы у всех людей одинаково, хотя, конечно, мужской и женский организмы различны. Именно поэтому тренеры обычно составляют для мужчин и женщин разные программы тренировок с учетом различий гормонального фона.
Вокруг женского пауэрлифтинга сложилось множество мифов. Во-первых, многие считают, что, занимаясь пауэрлифтингом, женщина радикально изменит свое тело, ее плечи и бицепсы станут как у мужчины. Но это неправда. Мужскую фигуру в гораздо большей степени, чем занятия спортом, формирует тестостерон, гормон, которого в мужском организме значительно больше, у женщин же преобладает эстроген. Именно эти гормоны и отвечают за развитие вторичных половых признаков.
Второй распространенный миф о женском пауэрлифтинге: занимаясь им, женщина не сможет родить ребенка. Но не будем забывать о том, что пауэрлифтинг — это вид спорта. И если система тренировок выстроена верно, то организм спортсменок находится в тонусе, что, наоборот, позволяет им легко рожать.
Третий миф — это якобы повышенная травмоопасность пауэрлифтинга. Девушкам-пауэрлифтершам часто задают вопрос о повреждениях, полученных из-за тяги веса. Но травмы спортсмены получают в любом виде спорта, будь то фигурное катание, теннис, футбол или плавание, так что дело далеко не всегда в тяжести снаряда. Любой профессиональный спорт — это нагрузка на организм. Чтобы избежать повреждений, важно грамотно подходить к тренировкам: всегда сначала делать разогрев, растяжку, упражнения для спины. И нельзя слишком быстро увеличивать вес снаряда — это обязательно отразится на здоровье.
Четвертый миф — допинг. У многих есть устойчивое убеждение, что без него девушки просто не в состоянии поднимать такие тяжести. На самом деле это не так. Опять же все дело в правильной методике тренировок. Женские нормативы ниже мужских, и их вполне реально выполнить, не применяя «химию». Самое важное — найти опытного тренера, который сможет применить индивидуальный подход к каждой спортсменке — например, поможет правильно сделать растяжку и рассчитает объем потребляемых калорий, будет заботиться о сохранении здоровья.
Что стоит помнить женщинам перед началом занятиями пауэрлифтингом
Тренируясь, вы проделываете огромную физическую работу, которая вызывает изменения в вашем организме, и это не только прирост мышечной массы — меняются обмен веществ и энергообмен, повышается выносливость сердечно-сосудистой системы. Но для всего этого требуются ресурсы, которые не могут быть бесконечными. Если вы делаете кардио целый час на голодный желудок, то это абсолютно бесполезно. Вы растрачиваете ресурсы напрасно: вы сожжете тот вид жира, который обеспечивает ваш организм энергией. Помните, что любого результата можно добиться только благодаря дозированным тренировкам.
Если ранее вы занимались фитнесом и потребляли в день 1000–1200 ккал, то для силовых упражнений вам потребуется большее количество энергии. Но это не значит, что теперь достаточно будет просто не ограничивать себя и наброситься на высококалорийные продукты, в которых вы прежде себя ограничивали. Вам обязательно стоит проконсультироваться с тренером и врачом по поводу вашей диеты с учетом плана тренировок. Иначе вы опять же зря потратите ресурсы организма.
Следует помнить, что у мужчин и женщин разные нормативы, поэтому советы мужчин-лифтеров могут как помочь, так и навредить начинающей спортсменке. Не прислушивайтесь к тем, кто не пропускает ежемесячные проходки: изначально вы, конечно, получите прогресс, но довольно быстро выйдете на плато. Поэтому всегда полагайтесь только на проверенную информацию.
Не увлекайтесь покупкой спортивного питания и не старайтесь сделать любой прием пищи сбалансированным. Если вы занимаетесь спортом, то тратить деньги на специальное питание не так уж разумно, лучше вложить их в хорошую экипировку, от которой напрямую зависит ваш успех. Если одежда будет неудобной или непрофессиональной, то это будет приносить только дискомфорт.
Перед тем как начать заниматься любым видом спорта, нужно провериться у терапевта, и пауэрлифтинг не исключение. Терапевт уже решит, нужны ли вам дополнительные анализы. А если вы уже начали силовые тренировки, нужно показываться врачу регулярно, тут нельзя полагаться на счастливую случайность, ваши показатели здоровья должны быть в норме. Кстати, чтобы развеять миф о том, что женщине не место в пауэрлифтинге, лучше всего пойти именно к спортивному врачу — его можно найти, обратившись в любую платную клинику Москвы.