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2 часа назад

Врач назвал самые частые болезни дачников

Мира Маркина

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, какие заболевания наиболее распространены у работающих на своих участках дачников. Об этом сообщает Ura.ru.

Врач назвал самые частые болезни дачников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На первом месте, по словам медиков, гипертония.

"Потому что люди, выехав на дачу, отбиваются от рук и начинают трудоголить. Попой кверху, головой вниз, и заканчивается это все у нас, как правило, гипертоническими кризами на грядке, а за ними идут нарушения мозгового кровообращения и инсульты".

Второе место по распространенности занимают травмы, полученные от садовых инструментов, падения с высоты, и "гнойные вещи на пальцах из-за возни в грязи".

"Третье — это, наверное, пищевые отравления. Теплая погода, какие-то салаты жалко выкидывать, а в них плодится какая-нибудь нечисть", — заявил врач.

Также в список частых заболеваний дачников терапевт включил солнечные удары и ожоги, полученные от ядовитых растений, например, от борщевика.

"Кто-то начнет косить в трусах и потом, как черепаха, весь ходит пятнистый. Плюс солнечные удары и, конечно же, клещи. Это наше все".

Ранее была раскрыта смертельная опасность популярных удобрений.

Здоровье,Алексей Хухрев,
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