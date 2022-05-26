Врач назвал самые частые болезни дачников

"Потому что люди, выехав на дачу, отбиваются от рук и начинают трудоголить. Попой кверху, головой вниз, и заканчивается это все у нас, как правило, гипертоническими кризами на грядке, а за ними идут нарушения мозгового кровообращения и инсульты".