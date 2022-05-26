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1 час назад

Врач рассказала, какие продукты помогают бороться с выпадением волос

Вечерняя Москва

Рацион питания оказывает существенное влияние на состояние здоровья человека, в том числе на состояние его волос. Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Мелисса Пилианг рассказала, какие продукты помогают бороться с выпадением волос и способствуют их укреплению.

Какие продукты помогают бороться с выпадением волос
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Специалист подчеркнула, что особую пользу несут продукты, содержащие в себе большое количество железа. Это обусловлено тем, что данное вещество способствует росту и восстановлению волос, помогая организму вырабатывать гемоглобин.

"Когда мы видим пациентов, страдающих от выпадения волос, мы часто проводим лабораторные исследования для выявления дефицита железа",

— отметила она.

Среди богатых железом продуктов эксперт выделила шпинат, брокколи, тофу, грох, говядину и баранину.

Дерматолог подчеркнула, что помимо этих продуктов в рацион питания также следует внести цитрусовые, клубнику и помидоры, богатые витамином C, передает Nation News.

Доктор медицинских наук, хирург, специалист по пересадке волос Кен Л. Уильямс — младший озвучил простые способы предотвратить выпадение волос. В их число входят спорт, солнцезащитные средства и прием витаминных комплексов.

Здоровье,
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