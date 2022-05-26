Никита Ефремов впервые рассказал, как перенес арест отца и почему долго не комментировал громкое ДТП

Актерская династия Ефремовых знакома всей стране. Популярность артистов, впрочем, не ограничивается лишь Россией. Немудрено, что случившееся по вине Михаила Ефремова смертельное ДТП вызвало в обществе настоящие волнения. Актера посадили на долгий срок, а его детей от разных браков настойчиво атаковали журналисты и рядовые интернет-пользователи. Не избежал в этот период повышенного внимания и старший сын Михаила Олеговича — Никита. Никита Ефремов активно снимается в кино, играет в театре, словом, продолжает семейное дело. Его популярность росла с каждым годом и вдруг трагедия. Конечно, больше всего корреспонденты жаждали получить комментарий о случившемся именно от него. Но актер просто молчал. Долгое время Ефремов-младший пытался совладать с эмоциями и лишь после этого дал официальный комментарий об аварии. Прошло время и Никита смог откровенно рассказать, что чувствовал в те дни.

Осознание трагедии пришло к актеру не сразу, а спустя несколько дней, когда прошел шок. Но осознать случившееся еще полдела. Пришлось держать эмоциональную оборону, когда со всех сторон давили и требовали решить, как он относится к ДТП, к отцу, да и вообще ко всему. «У меня отец в тюрьме, процесс транслировался на всю страну, и это было большое для меня переживание, шок. Ситуация стала огромным прессингом для семьи и для меня: выбери что-то, скажи, ты должен так поступить, ты должен это, разделись, откажись от этого или, наоборот, согласись. Он должен бежать его спасать! Нет, он должен отречься! Он должен сделать то, он должен сделать это… Вот это все постоянно было в голове», — цитируют Никиту в сети. Справиться с ситуаций Ефремов смог благодаря любиой работе и медитациям. Сам артист уверен — его профессия в чем-то похожа на медитативные практики, помогает взглянуть своим страхам в лицо. Напомним, что 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, вылетел на своем внедорожнике на встречную полосу и врезался в другую машину, водитель которой вскоре скончался. Сейчас Михаил Олегович отбывает наказание, лишившись свободы на семь лет.