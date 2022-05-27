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39 минут назад

Диетолог рассказала об отличиях эмоционального и физического голода

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала об отличиях эмоционального и физического голода.

Диетолог рассказала об отличиях эмоционального и физического голода
Фото: PixabayPixabay

В беседе с «Вечерней Москвой» она посоветовала оценить, сколько времени прошло с момента последнего приёма пищи.

«Нужно проверить режим. Оптимальным режимом для здоровья ЖКТ будет четыре приёма пищи: три основных и один правильный перекус», — заявила эксперт.

По её словам, если интервал в три-четыре часа соблюдается, то появление чувства голода вполне естественно.

Как отметила Дианова, эмоциональный голод может возникнуть в случае регулярных стрессов.

«Если что-то случилось (на вас накричали, вас бросили, дали якобы невыполнимое задание), то это будет даже не голод, а желание себя немного пожалеть», — пояснила она.

Среди других причин эмоционального голода — недосып и несбалансированное питание.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.

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