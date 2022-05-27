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12 минут назад

Врач объяснил, почему вам хочется съесть лишнего

Ferra.ru

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что является причиной переедания.

Врач объяснил, почему вам хочется съесть лишнего
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам специалиста, перееданию способствует быстрое поглощение пищи. Это происходит, когда человек быстро жуёт, быстро глотает, в итоге больше съедает.

Гинзбург объяснил. Что сигналы сытости и пресыщения, поступающие в мозг, немного запаздывают, и когда сигнал поступает, человек уже переел. Это зависит от множества факторов, но в целом есть нужно медленно.

Врач рассказал, что нужно делать, чтобы избегать переедания. Есть нужно медленно, а для этого необходимо придерживаться простых правил.

«Есть правила, как есть медленно. Например, не отвлекаться во время еды. Есть смакуя, тщательно пережёвывая, разбираясь во вкусах. Нужно использовать пищу, требующую пережёвывания, богатую пищевыми волокнами. Лучше употреблять побольше зелени, овощей в качестве гарниров или дополнительных закусок. Решить проблему с перееданием можно и нужно», — объяснил эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,Михаил Гинзбург,
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