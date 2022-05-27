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17 минут назад

Диета бесполезна. Как бороться с перееданием из-за стресса?

Primpress

Психодиетолог сети премиальных фитнес-клубов Escalada Наталия Сницар рассказала, что негативные переживания пагубно влияют на здоровье человека, и в частности на его пищевые привычки. Она дала несколько советов, как поддерживать форму в условиях стресса.

Диета бесполезна. Как бороться с перееданием из-за стресса?
Фото: PrimpressPrimpress

По словам эксперта, тревожность является одной из основных причин компульсивного переедания. В таком состоянии человек склонен бесконтрольно принимать пищу, не ориентируясь на потребности организма. Однако вместо удовлетворения он испытывает чувство вины.

Кроме того, она отметила, что быстро решить данную проблему не получится, так как необходим комплексный подход. Вместо диет специалист советует скорректировать режим питания: например, есть сладкое в первой половине дня, а к вечеру переходить на более легкие продукты. Также могут быть эффективными упражнения на фокусировку внимания. Благодаря таким тренировкам будет проще подходить к еде осознанно.

Здоровье,
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