Диета бесполезна. Как бороться с перееданием из-за стресса?

Психодиетолог сети премиальных фитнес-клубов Escalada Наталия Сницар рассказала, что негативные переживания пагубно влияют на здоровье человека, и в частности на его пищевые привычки. Она дала несколько советов, как поддерживать форму в условиях стресса.

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По словам эксперта, тревожность является одной из основных причин компульсивного переедания. В таком состоянии человек склонен бесконтрольно принимать пищу, не ориентируясь на потребности организма. Однако вместо удовлетворения он испытывает чувство вины.