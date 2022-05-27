Кардиолог объяснила, можно ли гипертоникам заниматься спортом

Гипертоническая болезнь (артериальная гипертензия) диагностируется в том случае, если артериальное давление часто повышается до показателей 140/90 и выше. Гипертония не только ухудшает самочувствие больного, но и грозит опасными последствиями, в числе которых инфаркт, инсульт, почечная недостаточность. Принято считать, что гипертоникам противопоказаны физические нагрузки, так ли это на самом деле, читайте в нашей новости.