Кардиолог объяснила, можно ли гипертоникам заниматься спортом

Гипертоническая болезнь (артериальная гипертензия) диагностируется в том случае, если артериальное давление часто повышается до показателей 140/90 и выше. Гипертония не только ухудшает самочувствие больного, но и грозит опасными последствиями, в числе которых инфаркт, инсульт, почечная недостаточность. Принято считать, что гипертоникам противопоказаны физические нагрузки, так ли это на самом деле, читайте в нашей новости.
Перед началом любой физической активности, особенно, когда речь идет о спорте, необходима консультация врача. По мнению кардиолога, доктора медицинских наук Ольга Бокерии физические нагрузки необходимы человеку, чтобы снизить риски развития гипертонии и сахарного диабета, которые часто как диагноз ставят людям, ведущим малоподвижный образ жизни.Самое простое упражнение, имеющее 100% эффект это ходьба. Это универсальный вид нагрузок, который подходит всем, так как является частью нашей обычной активности.