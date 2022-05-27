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1 час назад

Врач перечислила признаки передающихся половым путем заболеваний

Lenta.ru

Британский врач и телеведущая Мириам Стоппард перечислила признаки наличия скрытых заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП). По ее словам, боль в животе, температура и выделения могут указать на инфекционные заболевания и иметь опасные последствия для организма, если их вовремя не лечить,сообщает издание The Sun.

Врач перечислила признаки передающихся половым путем заболеваний
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач обратила внимание на то, что боли в животе зачастую могут указывать на инфекционное заболевание женской репродуктивной системы.

«Воспалительные заболевания органов малого таза всегда проверяются в первую очередь, если женщины жалуются на внезапную боль в нижней правой части живота», — уточнила Стоппард. Она добавила, что если боль сильная, то нужно срочно показаться терапевту или обратиться в отделение неотложной помощи.

При скрытых ЗППП, помимо боли, могут проявляться еще такие симптомы как высокая температура или лихорадка, странные выделения из влагалища, дискомфорт или кровотечение во время секса, боли при мочеиспускании, болезненные и обильные менструации, а также кровотечения между менструациями. Если есть хотя бы один или несколько этих признаков, напомнил эксперт, то это повод насторожиться и пройти обследование.

«Отсрочка в лечении инфекционных заболеваний или наличие повторных эпизодов заражения могут увеличить риск развития серьезных осложнений в будущем», — подытожила специалист.

Здоровье,
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