Россиян предупредили о последствиях экстремальных диет

Экстремальные диеты, рассчитанные на быстрый сброс веса, принесут только вред, а в дальнейшем добавят лишних килограммов, убеждена диетолог Елена Соломатина. Специалист в разговоре с «Лентой.ру» дала рекомендации по выстраиванию своего рациона таким образом, чтобы безопасно худеть.

Экстремальные диеты

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В короткий срок вес потерять можно, отметила Соломатина. Для этого существуют моно- и редуцированные диеты. Однако важно помнить о том, что это не всегда безопасно, а главное, что вес вероятнее всего вернется назад, предостерегла диетолог.

Также у человека, желающего быстро похудеть, могут быть скрытые болезни. Резкое изменение рациона и введение организма в стрессовое состояние из-за снижения калоража может спровоцировать их обострение.

«Дело в том, что даже если вполне здоровый человек решит таким образом худеть очень быстро, то потом эти килограммы возвратятся. Потому что организм воспринимает это все как некий стресс, состояние войны и начинает просто тормозить обменные процессы и увеличивать жировые запасы», — поделилась эксперт по питанию.

Еще один риск экстремальных диет заключается том, что люди, прибегающие к ним сезонно, с каждым новым разом будут получать все меньший результат. Вес будет уходить плохо, а проблемы со здоровьем множиться, указала Соломатина.

«С каждым новым разом человеку, который использует такой сезонный способ похудения к лету, становится все сложнее похудеть, потому что те диеты, которые ему помогали раньше, уже не помогают. Как только он сбавляет темп, а он вынужден его сбавлять, потому что появляется очень много побочек, тут же начинает набирать массу телу, с которой потом очень сложно правиться. Поэтому лучше всего все таки худеть не быстро, а разумно», — резюмировала специалист.

Разумное похудение

Для того, чтобы похудеть, прежде всего нужно пересмотреть рацион питания, сообщила Соломатина.

«Я понимаю, что некоторые вещи банальны и кажутся трудоемкими, и лень этим заниматься, но дело в том, что если мы хотим чего-то добиться, все равно надо приложить какое-то усилие», — порекомендовала диетолог.

В первую очередь Соломатина посоветовала убрать из рациона сладкое и быстрые углеводы. Затем желающему похудеть человеку необходимо обзавестись двумя таблицами: калорийности продуктов и гликемических индексов.

«Вот их перед глазами надо иметь и смотреть, откуда мы берет пустые калории. Иногда мы берем калории, которые нам в принципе не нужны, но приносят наслаждение. Еда — это стимул. Она раздражает центры в головном мозге, отвечающие за удовольствие. Им все равно от чего разражаться или возбуждаться. Просто еда — самый доступный способ. Они так же могут возбуждаться от хобби, от присутствия любимого человека, друзей, питомца, ребенка, спорта. То есть нужно найти что-то такое, что будет отвлекать от еды», — указала она.

Худеющему человеку обязательно нужно вычислить количество калорий, подчеркнула Соломатина.

«Вычисляется это таким образом. Берется рост, вычитается сто, потом от остатка отнимается десять процентов и тем самым мы где-то приблизительно получатся наш идеальный вес. Далее, берем эту цифру, умножаем на 24, затем женщинам надо умножить на 0,9, мужчинам на единицу и получаем то количество калорий, которое нам необходимо», — поделилась специалист.

Ниже получившейся суммы снижать количество потребляемых калорий строго запрещено, подчеркнула Соломатина. «Это то значение, которое нам нужно на дыхание, на поддержание температуры тела, давления, для обменных процессов», — объяснила эксперт по питанию.