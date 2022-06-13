6 способов сжечь калории без диет и спорта

Если вы никак не можете заставить себя сходить в спортивный зал, а все ваши усилия правильно питаться разбиваются при виде манящего кусочка торта в витрине кондитерской, но иметь фигуру мечты вам очень хочется, стоит искать альтернативные варианты. Попробуйте воспользоваться советами «Рамблера».
Возьмите за правило спускаться не на лифте, а пешком, прогуливаться перед сном или проходить хотя бы какое-то расстояние по пути на работу и обратно. Да и в офисе не сидите все время за столом: делайте перерывы и прогуливайтесь по помещению или выходите на обед. Эти нехитрые приемы позволят размяться и потратить довольно большое количество калорий.
Выбирайте или самый страшный хоррор, или самую веселую комедию. Исследователи утверждают, что когда человек испытывает страх, учащенное сердцебиение и выброс адреналина в кровь позволяют сбросить почти 120 калорий всего за один киносеанс. А 10 минут смеха сжигает около 50 калорий. Правда, следует учесть, что от попкорна и чипсов во время просмотра придется отказаться.
Перебрать одежду, протереть пыль на полках шкафа, разложить вещи аккуратными стопками, а лишнее собрать в пакет. Час такой нагрузки легко заменит 10 минут несложных физических упражнений. А тут вы совместите полезное с.. полезным.
Просто включите музыку и танцуйте! Танцы – отличный способ сбросить калории, поднять себе настроение и зарядиться бодростью.
Прикидываться опытным пловцом пробовать не стоит. Даже лучше, если вы плаваете не слишком хорошо. За час, проведенный в бассейне, вы сможете потратить до 600 калорий.
Примерно 40 минут, проведенных за гладильной доской с утюгом в руке, позволит скинуть около 100 калорий. Это занятие, кстати, вполне можно совместить с просмотром комедии или ужастика: эффект будет в два раза больше.