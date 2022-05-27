Ученые раскрыли неожиданную пользу езды на велосипеде

Катание на велосипеде положительно сказывается практически на всех системах человеческого организма. Наибольшее влияние велосипед оказывает на мышцы ног и спины, но и задействует также и другие мышцы, включая плечи и пресс. Как еще велосипедные прогулки помогают сохранить здоровье, читайте в нашей новости.

Исследователи из Дании 20 лет наблюдали за участниками масштабного эксперимента. Все они использовали велосипед для прогулок. Причем, более 60% добровольцев ежедневно сидели в седле всего 8,5 минуты, и только 20% — более 15 минут. Но и этого, согласно полученным результатам, вполне хватило для улучшенных показателей здоровья по сравнению с автомобилистами или пассажирами автобусов.