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1 час назад

Ученые раскрыли неожиданную пользу езды на велосипеде

Letidor.ru

Катание на велосипеде положительно сказывается практически на всех системах человеческого организма. Наибольшее влияние велосипед оказывает на мышцы ног и спины, но и задействует также и другие мышцы, включая плечи и пресс. Как еще велосипедные прогулки помогают сохранить здоровье, читайте в нашей новости.

Ученые раскрыли неожиданную пользу езды на велосипеде
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Исследователи из Дании 20 лет наблюдали за участниками масштабного эксперимента. Все они использовали велосипед для прогулок. Причем, более 60% добровольцев ежедневно сидели в седле всего 8,5 минуты, и только 20% — более 15 минут. Но и этого, согласно полученным результатам, вполне хватило для улучшенных показателей здоровья по сравнению с автомобилистами или пассажирами автобусов.

Также, по данным ученых, регулярные велопрогулки уменьшают риск развития проблем с сердцем на 19%, отмечено снижение уровня холестерина и сахара в крови, пишет издание «Доктор Питер». \

Здоровье,
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